Se voir en l'Autre : une France en Lituanie

La Saison de la Lituanie en France est née d'un partenariat entre les deux pays. Elle vise à présenter au public français la Lituanie contemporaine et sa culture sous diverses formes : performances, expositions, spectacles, projections, débats, conférences, et gastronomie. L'objectif est également d'initier des coopérations de long terme entre les institutions et créateurs lituaniens et leurs partenaires français.

La programmation de la Saison, Se voir en l'Autre, invite avant tout à se voir en l'autre, une idée soutenue par le philosophe Viktoras Bachmetjevas : « L’autre est toujours différent, mais jamais complètement autre. » Cette Saison rassemblera artistes, penseurs et personnalités publiques pour explorer divers phénomènes culturels contemporains, médias et thèmes d'actualité, encourageant les explorations créatives et la réflexion sur le passé, le présent et les futurs possibles.

Objectifs de la Saison de la Lituanie en France 2024

• Consolider et raviver des valeurs essentielles pour le présent et l'avenir de l'Europe, telles que la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, les droits humains, la créativité et la résilience face au changement climatique.

• Donner une plus grande visibilité à la Lituanie et à sa culture contemporaine en France.

• Servir de plateforme collaborative pour encourager les partenariats de long terme, la co-création et la coopération entre institutions et professionnels des deux pays. Créer un projet inclusif qui s'adresse à un public vaste et diversifié, en particulier la jeunesse.

• La thématique de cette année aspire à amplifier les voix souvent négligées ou marginalisées, telles que celles des femmes, des individus issus de l'immigration, des personnes LGBTQ+, des sous-cultures, des réfugiés, des victimes de guerre et des personnes en situation de handicap.

• La programmation vise à renforcer la capacité des sociétés à percevoir et incarner la diversité. Elle invite à une réflexion sur le genre, la diversité culturelle, et les expériences historiques des victimes de génocides et de crimes de masse.

• Les artistes lituaniens et français seront invités à imaginer des scénarios futurs, des utopies et dystopies, en exaltant l’imagination. Ce thème propose de réimaginer l'avenir, le XXIIème siècle, et les effets de l’intelligence artificielle et des connexions entre identités et altérité. Il explore les possibilités encore inexploitées de ces relations pour relever les défis futurs, en utilisant vulnérabilité et empathie comme sources de résilience.

• Le thème questionne par ailleurs les différences entre les nations, les cultures et les civilisations, en abordant le phénomène migratoire et les mouvements sans frontières.

• Réfléchir sur la mobilité, la créativité, la résilience, et les nouveaux défis posés par les migrations mondiales, et explorer les nouvelles formes de coexistence, en cultivant l’empathie et en donnant une voix aux groupes vulnérables, tout en abordant les questions d’intégration, de discrimination et d’exclusion.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : La Saison de la Lituanie