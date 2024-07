Une oeuvre de Jules Verne adaptée en série sur France 2

Nautilus retrace la quête vengeresse de Nemo contre la redoutable East India Mercantile Company, responsable de ses malheurs. Emprisonné dans une colonie pénitentiaire, il orchestre un audacieux coup de maître en dérobant un prototype de sous-marin. Avec un équipage disparate composé de ses compagnons d’infortune, il s’engouffre dans les profondeurs océaniques, animé par l’espoir de retrouver le légendaire trésor viking caché sous les piliers d’Halvar.

Cependant, avant de pouvoir atteindre son but, Nemo doit gagner la loyauté de son équipage et échapper aux griffes implacables de la compagnie, prête à tout pour l’arrêter.

À travers cette épopée en quête du trésor mythique, Nautilus offre aux téléspectateurs une aventure palpitante, où se mêlent scènes d’action trépidantes, émotions poignantes, romances captivantes et une touche d’humour.

La réalisation est assurée par Michael Matthews, Ben C. Lucas et Isabelle Sieb, pour un scénario signé par James Dormer, Matthew Parkhill, Melissa Bubnic, Sonya Desai et Sian Ejiwunmi-Le Berre. Au casting, Shazad Latif incarnera Nemo, Georgia Flood deviendra Humility Lucas, Céline Menville interprètera Loti, Thierry Frémont entrera dans la peau de Benoit et Luke Arnold dans celle du Capitaine Billy Millais.

L’œuvre de Jules Verne, encore adaptée

La série fait clairement référence à l’œuvre de Jules Verne publiée en 1869, Vingt Mille Lieues sous les mers. On y découvre l’incroyable aventure du professeur Aronnax, de son fidèle serviteur Conseil et du harponneur Ned Land.

Capturés à bord du Nautilus, un sous-marin révolutionnaire dirigé par le mystérieux capitaine Nemo, après une traque infructueuse d’un supposé monstre marin, ils découvrent un monde sous-marin à la fois fascinant et périlleux.

Le capitaine Nemo, en révolte contre la civilisation terrestre, entraîne ses hôtes involontaires dans une odyssée mémorable, dévoilant progressivement ses secrets et ses motivations profondes.

Mais ce n’est pas la première fois que la littérature de Jules Verne captive le petit écran. En 1989, Le Tour du monde en 80 jours (Le livre de poche, 2000) s’est transformé en une mini-série mettant en vedette Pierce Brosnan. Plus récemment, David Tennant tenait le rôle principal d’une adaptation en série diffusée en 2021.

Relevons également les multiples adaptations de L’Île mystérieuse, dont une mini-série télévisée diffusée en 2005, avec Kyle MacLachlan, et une autre version, cinématographique cette fois, en 2012, intitulée Voyage au centre de la Terre 2 : L'Île mystérieuse, avec Dwayne Johnson, bien que cette dernière prenne de grandes libertés par rapport à l’œuvre originale.

L'intégralité de la série est à retrouver du 5 août au 25 octobre sur france.tv, et dès le 12 août à 21h10 sur France 2.

Crédits image : France TV