Deux livres séculaires interceptés par la douane ukrainienne

Près de la ville de Krakovets, à proximité de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, la douane ukrainienne a réalisé une saisie peu commune en interceptant deux ouvrages anciens. Ces livres religieux remonteraient aux XVIIe et XVIIIe siècles, d'après les premiers éléments partagés par le Service national des gardes-frontières d'Ukraine.

crédits Service national des gardes-frontières d'Ukraine

Les deux ouvrages étaient simplement emballés dans du tissu, et transportés dans un sac de voyage. La propriétaire de ce dernier entendait faire passer ses colis en Pologne, mais les gardes-frontières ne précisent pas quelles étaient ses intentions ensuite.

Les livres ont été confiés à un service spécialisé, pour une expertise en bonne et due forme, relève Chytomo. Pour l'instant, aucune institution ne semble s'être manifestée pour réclamer les documents.

La guerre, menace pour le patrimoine

Plus de deux ans après l'agression de l'Ukraine par la Russie, les conséquences pour le patrimoine culturel, et notamment écrit, restent très graves. En effet, les zones de conflit favorisent le pillage des institutions culturelles, puis le trafic et le recel des objets et œuvres volées.

Une menace identifiée dès les premières attaques par l'Unesco, qui fut ensuite prise à bras le corps par le Conseil international des musées (ICOM), une ONG spécialisée. Cette dernière a travaillé à la constitution d'une Liste rouge d’urgence des biens culturels en péril en Ukraine, en raison du conflit actuel. 53 types d'objets sont recensés à travers 7 catégories, dont les livres et les manuscrits, dans un document publié en fin d'année 2022.

Cette liste rouge, grâce à sa diffusion, permet d'identifier « des objets culturels pillés et volés en Ukraine lorsqu’ils commenceront à circuler dans les semaines, les mois et les années à venir », précisait à l'époque l'ICOM.

« La coopération internationale est essentielle pour lutter contre ce trafic illicite de patrimoine culturel et, à cette fin, l’ICOM collabore avec des organismes nationaux et internationaux chargés de faire respecter la loi, notamment INTERPOL et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) », ajoutait l'organisation. Évidemment, les douanes ukrainiennes furent parmi les premières à être formées à cette question.

Photographie : un des ouvrages saisis par la douane ukrainienne (crédits Service national des gardes-frontières d'Ukraine)