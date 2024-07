Il y a 80 ans, Antoine de Saint-Exupéry s'éteignait

Le 31 juillet 1944, à l’âge de 44 ans, Antoine de Saint-Exupéry disparaissait en plein vol. Lui, qui avait dédié sa vie à l’aviation plus qu’aux mots, périssait d’elle. C’est à l’âge de 12 ans qu’il vole pour la première fois. À 21 ans, il devient pilote pour l’armée de l’air. Aussi précoce dans l’écriture, il rédige ses premiers poèmes dès l’enfance.

Sa vie prend un tournant en 1926, lorsqu’il est recruté à l’Aéropostale de Toulouse, pour transporter du courrier entre la Ville Rose et Dakar. Il y fait notamment la connaissance de Jean Mermoz et d'Henri Guillaumet, deux de ses plus chers amis qui deviendront des personnages majeurs de ses récits.

En 1929, alors en poste au Maroc, il publie sa première œuvre majeure, Courrier Sud, aux éditions Gallimard, juste avant de rejoindre Mermoz et Guillaumet en Patagonie pour y contribuer au développement de l’Aéropostale. Leurs aventures australes lui inspirent Vol de Nuit, publié en 1931. C’est à la même époque qu’il épouse Consuelo, écrivaine et artiste salvadorienne.

Crédits : Saint-Exupéry/André Prévot,

Domaine public

En 1935, toujours guidé par sa soif d’aventure, il tente un raid Paris-Saïgon accompagné de son mécanicien André Prévot. Alors que les deux hommes survolent le Sahara dans la nuit noire, l’avion heurte un plateau rocheux. S’ils survivent à l’accident, ils se retrouvent au milieu de nulle part, avec trop peu de vivres pour avoir une vraie chance de s’en sortir. Au quatrième jour, affamés et déshydratés, ils rencontrent deux bédouins qui leur sauvent la vie.

Des vols et des mots

Reliant toujours la vie et la littérature, Saint-Exupéry relate cette expérience dans Terre des hommes, publié en 1939. Aussi, cet accident lui aurait vraisemblablement inspiré le plus célèbre de ses écrits, Le Petit Prince, qui débute avec un pilote échoué dans le désert. Sorti en 1943, ce petit conte philosophique deviendra avec le temps le deuxième livre le plus traduit au monde, après la Bible.

Alors qu’il vivait aux États-Unis depuis l’armistice de 1940, Saint-Exupéry décide de rejoindre le Maghreb pour intégrer les forces alliées. Mais son âge et son état de santé sont autant d'obstacles à sa mise en service. Frustré par son inaction, il continue de travailler sur Citadelle, son œuvre la plus philosophique, qui sera publiée à titre posthume en 1948.

Au printemps 1944, il est enfin intégré à une unité combattante. Le 31 juillet 1944, alors que son groupe est installé en Sardaigne, il décolle pour une mission de reconnaissance en préparation du prochain débarquement de Provence. Il n’en reviendra pas.

Crédits : AFP, NY Times online, Domaine public

Les circonstances autour de sa disparition demeurent floues. Si l’épave de son avion a finalement été identifiée en 2003 dans une calanque près de Marseille, après qu’un pêcheur ait remonté sa gourmette quelques années auparavant, il est à ce jour impossible de définir avec certitude comment elle est arrivée dans ce coin de la Méditerranée.

Abattu ou écrasé par accident dans l’eau, les hypothèses sur les conditions de la mort de l’écrivain-pilote se sont succédées. En 2008 un ancien pilote de la Luftwaffe affirmait avoir tiré sur un avion correspondant à celui de Saint-Exupéry, le 31 juillet 1944 dans la zone où il a été retrouvé. « Si j'avais su qui était assis dans l'avion, je n'aurais pas tiré. Pas sur cet homme », ajoutait-il. Cependant, aucune preuve matérielle n’a été apportée permettant d’affirmer ou d’infirmer ce témoignage.

Les hommages au petit prince des airs et des mots

En cette année de commémoration, sa ville natale, Lyon, dont l’aéroport porte son nom, prépare un événement gratuit à l'Hôtel de Ville, le temps d’une soirée en septembre. « Nous voulons célébrer l’impact durable de Saint-Exupéry sur notre ville », affirmait le maire de la ville, Grégory Doucet.

À Toulouse, deux concerts en son honneur avaient lieu au début du mois, avec, entre autres, Ibrahim Maalouf. Aussi, depuis le 5 juillet jusqu’au 23 septembre, une série de dessins de Cédric Fernandez seront exposés au Jardin Royal, dans lequel se trouve déjà la statue réalisée par Madeleine Tezenas du Montcel.

© Culturespaces / V. Pinson - Le Petit Prince® © Succession Antoine de Saint-Exupéry – 2024

Depuis le 29 mai et jusqu'au 29 septembre 2024, le musée de l’Air et de l’Espace, à Paris Le Bourget, accueillera en son coeur une exposition sur son parcours de Pilote. Du 18 octobre au 31 décembre 2024, au Bassin des Lumières de Bordeaux, une exposition sera consacrée à l'oeuvre culte de l'aviateur. À partir d'octobre également, le Parc des Expositions de Strasbourg accueillera « Antoine De Saint-Exupéry. Un Petit Prince parmi les Hommes ».

Plus insolite, un architecte de la ville rose a conçu un set de Lego qui rend hommage à Saint-Exupéry et à son Petit Prince. Ce dernier a soumis son projet à l'équipe créative de l'entreprise danoise, en espérant qu'il soit concrétisé. Il a déjà reçu 1200 soutiens.

Côté lectures, de nombreuses sorties mettent en lumière l'écrivain, son oeuvre, ou son parcours d'explorateur aérien. Saint-Exupéry, l'ultime secret est une enquête sur la mystérieuse disparition du pilote-écrivain. Saint-Exupéry - Un Petit Prince en exil, retrace les dernières années de l'auteur, réfugié aux États-Unis.

Les Princes du ciel raconte l'histoire de Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaumet, trois des plus fameux pionniers de l'aviation du XXe siècle. Saint-Exupéry penseur et Saint-Exupéry, le voyage du Petit Prince, ont pour leur part vocation à résumer la pensée et la philosophie de l'auteur de Citadelle.

Crédits image : Auteur inconnu, Domaine public