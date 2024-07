Stadium : plongée dans l'héritage sportif de la France

Le musée lance cette plateforme pour explorer la diversité de ce patrimoine à travers les collections nationales et celles de nombreux partenaires. « Stadium, l’héritage du sport » offre un accès à des milliers d'objets et d'archives.

Ce projet a bénéficié du soutien technique et scientifique de la Bibliothèque nationale de France, grâce au programme Gallica marque blanche, et réunit plus de cinquante institutions partenaires, incluant des musées, des fédérations sportives et d'autres acteurs culturels et sportifs.

La plateforme documente aussi les initiatives de l'Olympiade Culturelle, partie du plan héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, et propose des expositions virtuelles, des billets thématiques et des focus sur des sujets spécifiques pour une immersion profonde dans les narratives sportives.

Le « Stadium, l’héritage du sport », c'est :

1 200 objets liés au sport.

Une collaboration avec un réseau de 50 partenaires.

La présentation de 48 récits sportifs lors du lancement.

Une collection de 2600 photographies sur plaques de verre.

Un ensemble unique de 700 dessins issus de la presse et de la publicité.

Des pièces remarquables comme le ballon de la finale de la Coupe du monde de football de 1998, visible en ligne.

Des expositions dédiées à des figures emblématiques telles que Suzanne Lenglen, trois fois médaillée olympique, et Eugen Sandow, dont le tour de biceps de 42 cm peut être admiré dans les collections d’Edmond Desbonnet.

Le menu du dîner de clôture du Congrès international pour le rétablissement des Jeux Olympiques du 23 juin 1894 est également consultable en ligne, marquant la naissance officielle des Jeux Olympiques modernes.

Par ailleurs, le site a référencé toutes les expositions traitant du fait sportif en 2024, classées par région et par ordre chronologique.

Crédits photo : Musée National du Sport de Nice / Stadium, l’héritage du sport