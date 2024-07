Institut français : 17 nouveaux résidents pour la Villa Kujoyama

Le 20 juin 2024, le jury final de sélection de la Villa Kujoyama a retenu 14 projets portés par 17 artistes. Ces derniers seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois en 2025 :

Agathe Charnet avec Himono-onna 干物女 : Que mettre au monde aujourd’hui ? en Théâtre (5 mois).

César Debargue avec Nuages Flottants en Arts visuels (4 mois).

Régis Floury avec TARSIA A TOPPO & YOSEGI ZAIKU en Métiers d’art (5 mois).

Mark Geffriaud avec L’architecture traditionnelle japonaise, une écologie contemporaine en Arts visuels (6 mois).

Maxime Marion et Émilie Brout avec moëra en Création numérique (4 mois).

Domitille Martin avec Mondes Mouvants en Arts de la rue (4 mois).

Théo Mouzard et Marine Royer avec L’architecture de l’après - Prendre soin et réparer face aux catastrophes dans la ruralité japonaise : de la ressource au lieu, du paysage à l’objet en Architecture, paysage, urbanisme (4 mois).

Delphine Panique avec Choses qui perdent à être peintes (titre provisoire) en Bande dessinée (4 mois).

Mona Oren avec La cire Hazé, un trésor à explorer ! en Métiers d’art (5 mois).

Maël Pèneau avec Mid-0 en Musiques actuelles et jazz (4 mois).

Martin Planchaud avec Shokudo en Gastronomie (5 mois).

Grégoire Schaller et Darius Dolatyari-Dolatdoust avec grieving en Danse (4 mois).

Vincent Tuset-Anrès avec Panorama du livre d'artiste au Japon / Savoir-faire traditionnels et pratiques contemporaines en Design / Graphisme (4 mois).

Marion Vidal avec BIJOU-BAMBOU & autres accessoires de mode en Mode (5 mois).

De la France au Japon, une coopération artistique

L'appel à candidatures 2025 s'adressait aux artistes et créateurs français ou étrangers résidant en France depuis au moins 5 ans, ainsi qu'aux candidats japonais résidant au Japon en duo avec des artistes résidant en France. Pour la première fois, l'appel était également ouvert aux scientifiques en duo avec des artistes.

Un numerus clausus a limité le dépôt de candidatures à 250, impliquant 293 artistes. Le comité de présélection incluait la directrice déléguée de la Villa Kujoyama ; le pôle Résidences et des experts sectoriels de l’Institut français ; des experts sectoriels du ministère de la Culture ; des experts sectoriels de l’Institut français du Japon ; des personnalités qualifiées en France et au Japon ; le jury final franco-japonais.

Ce jury, présidé par Adèle Fremolle, directrice déléguée de la Villa Kujoyama, comprenait notamment Charles-Henri Brosseau et Samson Sylvain de l’Ambassade de France au Japon ; Marine Demailly du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; Delphine Fournier du ministère de la Culture ; Chloé Fricout et Julie Ferrif de l’Institut français ; Reiko Setsuda de la Fondation Hermès ; Aya Soejima, experte indépendante en spectacle vivant.

Les projets des lauréats seront prochainement détaillés en français et en japonais sur les sites de la Villa Kujoyama et de l’Institut français. L'appel à candidatures pour les résidences de 2026 ouvrira pour sa part au premier trimestre 2025.

Par ailleurs les deux lauréats du Prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main ont également été sélectionnés pour des séjours d’un mois à la Villa Kujoyama en 2025 : Guillaume Lehoux, designer d’objet, pour un projet de recherche sur l’architecture japonaise ; et Kristin McKirdy, céramiste, pour une étude de l’imagerie des objets et du lien entre la représentation et l’utilisation, en rencontrant des artisans céramistes.

Crédits image : 運動会プロテインパワー — Travail personnel, CC BY-SA 4.0