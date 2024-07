Les États-Unis accusent le Hezbollah d'avoir visé Salman Rushdie

À quelques semaines de l'ouverture du procès de Hadi Matar, jugé pour tentative de meurtre au second degré (non prémédité) et d'agression au second degré (ce qui implique la volonté de blesser), le ministère de la Justice américain a ajouté un chef d'inculpation, celui de « terrorisme », estimant que l'accusé avait agi à la demande du Hezbollah, rapporte l'AFP.

Ce parti politique de poids au Liban, qui dispose d'une branche armée, défend un chiisme politique et une organisation de l'État proche de celle de la République islamique d'Iran. Fondé après l'invasion du Liban du sud par Israël, le Hezbollah reste particulièrement belliqueux contre cet État et ses alliés, notamment les États-Unis.

Des soupçons persistants

Les autorités fédérales estiment depuis quelque temps déjà que Hadi Matar, âgé de 24 ans au moment des faits, n'a pas agi seul. En juin dernier, un accord était ainsi proposé à l'accusé : en échange d'informations sur l'implication d'un tiers, voire d'une organisation ou d'un gouvernement dans la planification de l'attaque contre Rushdie, il obtiendrait une remise de peine.

La durée de la peine requise pour tentative de meurtre au second degré (non prémédité) et d'agression au second degré (ce qui implique la volonté de blesser) serait ainsi passée de 25 à 20 années de prison, mais l'inculpation pour terrorisme, elle, lui faisait risquer jusqu'à 20 années supplémentaires.

Début juillet, par la voix de son avocat Nathaniel Barone, l'accusé avait rejeté la proposition des autorités fédérales. Rappelons que l'homme a plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui : d'après les propos de son avocat à The Associated Press, il devrait en faire de même pour les nouvelles accusations de terrorisme.

Deux procédures se profilent désormais : celle de l'État de New York, où s'est déroulée l'attaque, et celle des autorités fédérales. Pour la première, la sélection des membres du jury doit s'ouvrir à partir du 15 octobre 2024.

Le Hezbollah pointé du doigt

Dans le détail, trois nouveaux chefs d'accusation ont été avancés par le ministère de la Justice américain : « tentative de fournir du matériel à une organisation terroriste étrangère », « acte terroriste outrepassant les frontières nationales » et « fourniture de matériel à des auteurs d'actes terroristes ».

D'après l'acte d'accusation, Hadi Matar aurait volontairement et en connaissance de cause apporté une aide matérielle et logistique au Hezbollah, considéré par les États-Unis comme une organisation terroriste.

La thèse des liens entre Matar et la structure libanaise remonte aux premiers jours suivant l'attaque contre Salman Rushdie, quand la mère de l'agresseur avait indiqué qu'il était revenu « changé » d'un voyage au Liban effectué en 2018 pour rendre visite à son père. « Je m’attendais à ce qu’il revienne motivé, qu’il termine ses études, qu’il obtienne son diplôme et décroche un emploi. Mais au lieu de cela, il s’est enfermé dans (sa chambre) en sous-sol. Il avait beaucoup changé, il ne nous a rien dit, à moi ou à ses sœurs, pendant des mois », racontait-elle au Daily Mail.

Le jeune homme se serait considérablement impliqué dans la pratique religieuse ensuite : « Une fois, il s’est disputé avec moi et m’a demandé pourquoi je l’avais encouragé à faire des études plutôt qu’à se concentrer sur la religion », expliquait même sa mère, selon l'AFP.

En raison de la fatwa pesant sur Salman Rushdie depuis la publication des Versets sataniques, prononcée en 1989 par l’ayatollah Khomeini, l'implication de la République islamique d'Iran a été rapidement évoquée. Celle-ci a tout de suite nié, tout en récompensant Hadi Matar pour son geste. Ce dernier avait lui-même écarté tout lien avec l'Iran, tout en saluant la mémoire de l'ayatollah, mort peu après la fatwa contre Rushdie, en juin 1989.

Un procès attendu

La sélection du jury pour le procès très médiatique de Hadi Matar commencera donc dans quelques semaines. Le procureur Jason Schmidt a souligné qu'il souhaitait un jury impartial et juste, une « lourde tâche » étant donnée l'effervescence autour de l'événement.

Salman Rushdie est attendu à la barre, tout comme Henry Reese, légèrement blessé alors qu'il modérait la rencontre lors de laquelle l'auteur fut attaqué, le 12 août 2022. Ce jour-là, Rushdie avait reçu une dizaine de coups de couteau, avec de lourdes séquelles : il a perdu l’usage de l’œil droit et une partie de la mobilité d’une de ses deux mains.

Rushdie apparait régulièrement en public, malgré les menaces qui le ciblent : il a ainsi assuré la promotion de son livre Le Couteau, qui revient sur la tentative d'assassinat et a provoqué le report de l'ouverture du procès.

