La chaîne C8 exclue de la TNT : fin d'un Voyage au bout de la nuit

En ce moment, c'est Florent qui lit le Père Goriot de Honoré de Balzac, prenant la suite de Théo, qui s'est courageusement attelé à la lecture de l'Argent, Emile Zola, et ses 538 pages dans la version poche du Livre de Poche...

Nabilla ou Nikos Aliagas en guest-stars

Une émission devenue culte au fil des années, notamment grâce aux railleries des humoristes dans leurs chroniques zapping. On ne sait pas encore si C8 acceptera sa rétrogradation en chaîne à abonnement, mais rappelons que Voyage au bout de la nuit est née bien avant la troisième évolution de la chaîne dans sa forme actuelle.

Né en 2008, le programme est apparu à l'époque de Direct 8 - Vincent Bolloré était déjà à la manœuvre -, avant que la chaîne ne devienne D8 avec la prise de contrôle du groupe Canal+, détenue par Vivendi.

L'émission proposait à la base des lectures d'œuvres littéraires par des comédiens ou des personnalités invitées - comme Michaël Youn, Nabilla ou encore Nikos Aliagas -, entre 3h et la fin de la nuit. Malgré sa plage horaire inhabituelle, l'émission attire une audience fidèle, avec une moyenne de 2% de part d'audience.

L'annonce du remplacement des lectrices historiques par des lecteurs volontaires, en 2019, a suscité des réactions mitigées parmi les plus fidèles téléspectateurs. Une nouvelle formule, montée en partenariat avec le ministère de la Culture pour des raisons économiques, visant à réduire les coûts des cachets d’intermittence.

Editis remplace Hachette

La décision de l'Arcom d'exclure C8 et NRJ 12 des chaînes présélectionnées pour la réattribution des fréquences TNT en 2025, effective le 28 février 2025, vise à favoriser le pluralisme, selon l'organisme. Les chaînes retenues, OF TV et RéelsTV, doivent encore finaliser des conventions avec l'Arcom pour obtenir leur autorisation.

Lors de la présentation du projet Réels TV devant l'Arcom, Raphaël Enthoven a souligné la vocation « démocratique » de la chaîne, qui aspire à favoriser les échanges d'idées plutôt que les affrontements, et la « raison ». Il a notamment insisté sur l'objectif de « remplacer le combat par le débat ». De son côté, Denis Olivennes, à la tête de CMI France, a exprimé son espoir que le projet contribue à diminuer la propagation de la bêtise... La ligne extrême centre, portée par un journal comme Franc-Tireur détenu par... CMI France, qui remplace la droite Bolloré qui s'assume, en somme...

La programmation devrait être basée sur une stratégie, 50% de documentaires, 25% de débats incluant une émission quotidienne d'actualité, et 25% de divertissements avec des émissions culturelles diffusées chaque soir.

D'ailleurs, n'est ce pas un mal pour un bien pour Vivendi ? C8 affichait 48,5 millions d’euros de pertes nettes en 2023 selon L'Informé, et a perdu plus de 650 millions d’euros depuis 2005 selon un calcul de La Lettre A. CNews pour la partie idéologique, et Cyril Hanouna qui migre ses émissions sur Canal+, comme il est actuellement envisagé, il manquera, grosso modo, seulement les films et séries de seconde catégorie diffusés par la chaîne...

L'attribution du canal 8 reste par ailleurs incertaine, avec France Info intéressée par une meilleure position. OF TV, lancée par Ouest-France, et RéelsTV, soutenue par Daniel Kretinsky, marquent enfin l'incursion de la presse écrite dans la télévision.

Une "censure"

Thibaut Bruttin de Reporters sans frontières évoque des « conséquences logiques des dérives » de C8, tandis qu'Éric Ciotti et Éric Zemmour dénoncent cette décision comme une forme de « censure ». Marine Le Pen a dénoncé sur X : « Pour le pouvoir, le pluralisme est insupportable », tandis que le député RN Sébastien Chenu a accusé l'Arcom d'être « le bras armé du pouvoir. »

Sur X toujours, le député LFI Aurélien Saintoul, rapporteur de la commission d’enquête sur les fréquences TNT en début d’année, « constate avec satisfaction » l’éviction de C8. Cependant, il déplore le maintien de CNews, qui est également régulièrement rappelée à l’ordre par l’Arcom. La députée écologiste Sandrine Rousseau a déclaré de son côté, toujours sur X : « Tout n'est pas permis en France. Et particulièrement de s'asseoir sur les règles du pluralisme. »

Le directeur général de Canal+ France, Gérald-Brice Viret, a de son côté vivement critiqué la décision de l'Arcom, qualifiant cette action de « mépris pour le public ». Il a exprimé son incompréhension et son choc face à cette « décision inédite dans l'histoire de la TNT vis-à-vis d'une chaîne qui a participé de sa popularité ».

La chaîne, propriété de Vivendi, a accumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison de ce qui a été jugé comme des dérapages de l'émission vedette, Touche pas à mon poste.

Crédits photo : C8