CMI France promet de la littérature pour sa chaine TNT, Réels TV

Dans un communiqué de presse diffusé le 24 juillet, l'Arcom a partagé sa « présélection des chaines ayant candidaté à une autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres ». Ces chaines de la TNT représentent un enjeu médiatique considérable, puisque, à elles seules, elles pèsent « actuellement plus de 90 % de l’audience totale de la télévision ».

25 candidatures avaient été reçues par l'autorité, avant un retrait de dossier, et 15 projets ont passé cette phase de présélection. Très remarquée, la disparition de la chaine C8, plusieurs fois rappelée à l'ordre par l'Arcom, n'est pas encore définitive : un désistement ou un projet finalement écarté pourrait lui redonner une chance, et elle peut par ailleurs saisir le Conseil d'État pour contester la décision de l'Arcom.

Aubaine pour la concurrence

Avec des fréquences accordées à Canal+, Canal+ Cinéma(s), Canal+ Sport, CNEWS et CSTAR, le groupe Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, pourra sans doute se remettre du retrait de celle de C8, qui restait toutefois le principal support de son animateur vedette, Cyril Hanouna. L'émission « Voyage au bout de la nuit », née en 2008 et consistant en des lectures à voix haute par des célébrités ou des anonymes, est une victime collatérale.

C8 n'est pas pour autant condamnée à la disparition, elle pourrait simplement devenir accessible sur abonnement.

Le groupe CMI France, propriété du milliardaire Daniel Křetínský et principal concurrent médiatique de Vivendi, avait saisi l'opportunité de l'appel aux candidatures de l'Arcom pour proposer son projet, la chaine Réels TV, présélectionnée par l'autorité de régulation.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers l'Arcom d'avoir retenu notre projet et décidé de nous attribuer une fréquence TNT. CMI France est déterminé à favoriser, par ses investissements dans les médias y compris audiovisuels, un débat et un esprit publics pluralistes et raisonnables, qui soutiennent la démocratie. C’est notre raison d’être dans les médias. C’est ce qu’exprimera la chaine que nous allons construire », a assuré Křetínský dans un communiqué.

Six mois après la prise de contrôle du groupe éditorial Editis par CMI France, la direction avait pris la parole, en juin dernier, devant les salariés. Denis Olivennes avait alors, à demi-mot, opposé le projet de Křetínský à celui de Bolloré : « Quand on s’est vu la première fois, je vous ai dit nous ne produisions pas seulement des livres, nous produisons du débat, de la civilité, de la tolérance, de la raison, nous cataplasmons les souffrances des femmes et hommes, les blessures du monde. Nous produisons de la liberté », s'enflammait-il alors.

« L'instabilité et l'incertitude ne sont plus chez nous, mais chez les autres », poursuivait-il, assurant que les actifs de CMI partageaient les mêmes valeurs que les maisons d'édition du groupe.

Culture et adaptations littéraires

Devant l'Arcom, le 16 juillet dernier, ce même Denis Olivennes avait vanté une chaine « généraliste, autour du documentaire, du débat et du divertissement ». La première catégorie devrait occuper 50 % du temps d'antenne, contre 25 % pour chacune des deux autres.

Le président du conseil de surveillance de CMI France était accompagné par le philosophe Raphaël Enthoven lors de l'audition de l'Arcom, rapporte CBNews. « Nous voulons remplacer le combat par le débat », a précisé ce dernier, en soulignant que « les médias ont un rôle à jouer et Réels TV aura son rôle à jouer face à la désinformation ».

Caroline Cochaux, productrice chez Mediawan, sera également impliquée dans Réels TV et a promis Culturama, une émission culturelle et littéraire, tous les lundis soirs à l'heure des plus grandes audiences. La culture devrait aussi être présente dans le « talk-show » quotidien d'avant-première partie de soirée (entre 19h et 21h), devenu un incontournable sur plusieurs chaines, dont celles de la TNT. Un grand entretien, une séquence de débats avec des chroniqueurs et un invité culturel se succéderont, dans des parties distinctes, détaille Télé-Loisirs.

Enfin, la chaine réservera un créneau pour le spectacle vivant, le mercredi soir, et, le lendemain soir, une place pour les fictions historiques et les adaptations littéraires.

Les liens avec le groupe Editis n'ont pas été ouvertement explicités, mais, tout en assurant ne pas vouloir devenir une vitrine de CMI, la chaine devrait « compter sur l’expertise de ses médias, avec des synergies possibles ». Les titres et réseaux du groupe, comme Version Femina, Télé 7 Jours, Franc-tireur ou Loopsider pourraient ainsi être associés aux programmes.

Comme le précise encore CBNews, Réels TV envisage 390 heures de publicité annuelle, pour 27 millions € au total et entend investir 16 millions € dans l'achat de programmes et au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires dans la production.

Ajoutons pour terminer que Denis Olivennes a une certaine expérience dans l'exposition de la littérature à la télévision, puisqu'il a présenté l'émission « Au bonheur des livres », sur Public Sénat à partir du 30 septembre 2022 et jusqu'en octobre 2023, alors pressenti pour présider Editis... Il avait cédé sa place à Guillaume Durand.

