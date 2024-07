Nekokurage (Les Carnets de l'Apothicaire) condamnée pour fraude fiscale

Les Carnets de l’Apothicaire, série-phénomène au million de ventes, tous tomes et formats confondus (source : edistat), voit son ascension fulgurante entachée par un démêlé avec la justice.

Le roman écrit par Natsu Hyuuga, publié en France aux éditions Lumen (trad. Laureline Chaplain et Ombeline Marchon) a vu son univers adapté en deux mangas : celui de Nekokurage est édité par Ki-oon, tandis que l’oeuvre de Minoji Kurata est publiée par Mana Books.

Fort d’un succès mondial, les enquêtes de la jeune apothicaire Mao Mao à la cour de l’Empereur ont récemment débarqué sur petit écran. Une adaptation en anime de 24 épisodes, réalisée par TOHO animation STUDIO et OLM, a été diffusée d’octobre 2023 à mars 2024. Actuellement, la production de la deuxième saison est en cours, avec une sortie prévue pour 2025.

Ignorance des obligations fiscales

La mangaka Nekokurage, illustratrice de la première adaptation manga, a été mise en cause le 29 février dernier par les services fiscaux de la préfecture de Fukuoka. Le bureau du procureur a déposé une plainte contre l’artiste, l’accusant d’avoir omis de déclarer 260 millions de yens de revenus (environ 1,5 million €) perçus entre 2019 et 2021. Le préjudice pour les finances publiques s’élèverait à 47 millions de yens, soit environ 288.000€ .

De son vrai nom Erika Ikeda, l’artiste a publié un communiqué sur son compte X, plaidant la méconnaissance : « Auparavant, je négligeais ma déclaration de revenus, par pure ignorance. En 2022, j’ai reçu des instructions, et ai payé le montant total de mes dettes, immédiatement ». Avant de poursuivre : « J’ai demandé à un conseiller fiscal, et comptable de se charger de tout cela, en bonne et due forme ».

Pour rappel, au Japon, les mangakas sont désormais soumis à une nouvelle législation fiscale. Cette réforme leur impose des obligations accrues en matière de comptabilité et de paiement de la TVA. Désormais, ils doivent facturer et collecter cette taxe auprès de leurs assistants, qui en étaient précédemment exemptés, avant de la déclarer aux éditeurs.

Prison avec sursis, et forte amende

Le tribunal de district de Fukuoka a rendu son jugement ce mercredi 24 juillet 2024, reconnaissant que l’artiste avait bel et bien dissimulé ses revenus.

Selon le média Livedoor News, la juge Yuko Takeda a déclaré que la mangaka avait « fraudé de manière substantielle sur plusieurs années ». Elle a été condamnée à dix mois de prison, avec un sursis de trois ans, et devra payer une amende de 11 millions de yens, soit 65 856 euros (contre 14 millions de yens requis par le procureur).

Toujours d’après Livedoor News, il ressort que Nekokurage aurait perçu environ 260 millions de yens entre 2019 et 2021, provenant des honoraires et des droits d’auteur versés par les éditeurs. La juge a reconnu que, face au succès fulgurant de son manga, Erika Ikeda a privilégié ses activités professionnelles et sa vie personnelle, négligeant ainsi ses obligations fiscales.

