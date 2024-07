FIBD 2025 : Angoulême met le 9e art espagnol à l'honneur

Ce mercredi 24 juillet, au ministère de la Culture à Madrid, a eu lieu la signature officielle de l'accord entre le Festival International de la Bande Dessinée, représenté par Franck Bondoux, et le gouvernement espagnol. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, Ernest Urtasun, et du président de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora.

En 2025, pour sa 52ᵉ édition, le Festival aura donc le plaisir de célébrer le 9ᵉ art espagnol dans toute sa richesse et sa diversité. Le Festival d'Angoulême a depuis toujours l'ambition d'explorer et de faire découvrir les bandes dessinées du monde entier. Pour sa 52ᵉ édition, place au 9ᵉ art espagnol !

En partenariat, et avec le soutien financier du gouvernement espagnol représenté par le Ministère de la Culture et Acción Cultural Española, le Festival invitera ainsi le grand public et les professionnels à embarquer pour un voyage transpyrénéen grâce à de nombreux événements organisés dans différents lieux du Festival.

Programme diversifié

Le Festival et le gouvernement espagnol proposeront une exposition exceptionnelle en cœur de ville, qui donnera à voir aux Festivaliers un parcours représentatif du 9ᵉ art espagnol dans son ensemble. Non loin de là, les Festivaliers pourront découvrir les nombreuses facettes de la bande dessinée espagnole dans un Pavillon entièrement dédié à la création hispanique, dans toutes les langues parlées en Espagne.

La bande dessinée espagnole pour enfants sera également mise à l'honneur dans un espace dédié, installé au sein du Quartier Jeunesse du Festival. Des événements pour les professionnels seront aussi organisés au Marché International des Droits. Enfin, un foodtruck de tapas permettra de se restaurer.

Pour représenter toute la diversité du 9ᵉ art hispanique, le Festival aura aussi le grand plaisir d'accueillir à Angoulême une importante délégation d'artistes et de maisons d'édition espagnols.

Ernest Urtasun, ministre de la Culture du Gouvernement d’Espagne, invite tous les lecteurs à Angoulême pour mieux apprécier la bande dessinée espagnole dans toute sa diversité et qualité, et réaffirme son soutien à un secteur clé dans le monde de la culture : « On veut revendiquer l’histoire de notre bande dessinée et surtout, notre brillant présent. » Cette présence à Angoulême fait aussi partie d’une stratégie d’internationalisation du secteur de la littérature et de l’édition espagnole.

La 52e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême se déroulera du 30 janvier au 2 février 2025.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0