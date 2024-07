Ashraf Omar, traducteur et caricaturiste égyptien, enlevé au Caire

Il était 1h30 du matin, selon les images de surveillance, lorsque deux minibus se sont arrêtés devant le domicile du caricaturiste. Quelques dizaines de minutes plus tard, ce dernier apparaît, les yeux bandés et menotté, escorté par des hommes en civils qui le font entrer de force à l’intérieur d’un des véhicules.

Le lendemain matin, Ashraf Omar ne se présente pas à un rendez-vous et ne répond à aucun des appels de son épouse. Inquiétée, celle-ci demande à un voisin de se rendre dans l’appartement de son mari qui est retrouvé sans dessus dessous. L’ordinateur portable du caricaturiste, ainsi que son téléphone portable et une somme d’argent auraient également disparu, tandis que ses lunettes et son porte-clé étaient toujours là.

Près de 40 heures après l’enlèvement de son mari, Nada Mogheeth déclarait à Al-Manassa ne toujours rien savoir du sort d’Ashraf Omar. « Je tiens le procureur général et le ministère de l'Intérieur entièrement responsable de sa disparition », ajoutait-elle.

Une situation inquiétante pour la liberté de la presse égyptienne

De nombreuses organisations internationales et locales de défense de droits humains et de la presse, ainsi que le parti politique égyptien Pain et Liberté, ont pris la parole pour exprimer leur inquiétude face à cette nouvelle persécution à l’encontre d’un journaliste.

Le Comité américain pour la Protection des Journaliste (CPJ), a contacté les autorités égyptiennes, leur demandant la libération immédiate d’Ashraf Omar, ainsi que des commentaires sur son arrestation et les faits qui lui sont reprochés, sans recevoir de réponse.

« Malheureusement, il n'est pas étrange en Egypte que des journalistes disparaissent pour réapparaître quelques jours plus tard », a déclaré de son côté le directeur du bureau Moyen-Orient de RSF, Jonathan Dagher.

Cet enlèvement intervient seulement quelques jours après celui de Khaled Mamdouh Ibrahim qui a depuis été condamné à 15 jours de détention dans le cadre d’une enquête pour diffusion de fausses informations et participation à un groupe terroriste.

Selon Khaled Al-Balshi, chef du Syndicat des journalistes égyptiens, les arrestations d’Ashraf Omar et Khaled Mamdouh porteraient à 23 le nombre de journalistes détenus en Égypte, alors que, selon RSF, le pays est un des pires lorsqu'il s'agit des questions de libertés de la presse.

