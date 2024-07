Tempête au Prix Hannah-Arendt : antisémitisme et liberté d'expression en débat

Cette pause sera mise à profit pour réorganiser les procédures internes et constituer un nouveau jury. À l'avenir, une plus grande sensibilité sera assurée, a déclaré Waltraud Meints-Stender, et le jury disposera de plus de temps pour examiner l'œuvre des éventuels lauréats.

"Une catastrophe"

Le Prix Hannah Arendt pour la pensée politique, créé en 1994, traverse en effet « une période critique, nécessitant une pause en 2024 pour réformes, suite aux controverses récentes », toujours selon Waltraud Meints-Stender

Elle partage auprès de taz : « Nous utilisons cette pause forcée pour installer des sécurités, afin d'éviter qu'une catastrophe comme celle de l'automne dernier ne se répète. » L'incident en question concerne l'attribution du prix à Masha Gessen, critiquée pour ses comparaisons controversées entre Gaza et les ghettos juifs, ce qui a provoqué un scandale majeur en Allemagne.

Masha Gessen, qui est juive et dont la famille a été touchée par l'Holocauste, a en effet suscité des critiques suite à la publication d'un texte dans le New Yorker. Dans cet article, elle remet en question la perception de l'Holocauste comme un événement sans précédent historique, argumentant que cette vision est non seulement incorrecte, mais qu'elle empêche également d'apprendre les leçons nécessaires pour éviter de futurs génocides.

Elle écrit : « Cela nous aurait donné le langage pour décrire ce qui se passe maintenant à Gaza. Le ghetto est en train d'être liquidé », faisant allusion à la manière dont les Juifs étaient éliminés dans les ghettos ou déportés vers des camps de concentration.

Elle distingue néanmoins clairement les contextes de l'époque nazie et de la situation actuelle à Gaza : alors que les nazis justifiaient les ghettos par une prétendue nécessité de protéger les non-Juifs de maladies, affirmation sans aucun fondement réel, Israël, pour sa part, argumente que l'isolement de Gaza est essentiel pour se défendre contre des attaques terroristes palestiniennes, basé sur des incidents de violence avérés.

Elle souligne toutefois une similitude troublante entre les deux situations : « Les deux suggèrent qu'une autorité occupante peut choisir d'isoler, d'appauvrir — et maintenant, de mettre en danger mortel — toute une population au nom de la protection des siens », affirme-t-elle.

Tout changer

« C'était la cérémonie de remise des prix la plus étrange à laquelle j'ai jamais assisté », a déclaré Masha Gessen, au sujet de sa remise du prix porté la Fondation Heinrich Böll et le Land de Brême. Au lieu de se tenir dans le cadre festif de la salle du patrimoine mondial de l'hôtel de ville de Brême, il a été remis dans une galerie arrière-cour de la ville.

Suite à cette polémique lancée par l'indignation de la Deutsch-Israelische Gesellschaft, l'ancien conseil du prix a démissionné, et une restructuration a été jugée nécessaire, avec un renforcement de la communication et de la surveillance des candidatures pour éviter de futurs problèmes.

« Nous devons absolument améliorer la communication entre le conseil d'administration et le jury », insiste la présidente du conseil d'administration de l'association du Prix Hannah-Arendt. Ces changements incluent la nomination de nouveaux membres du jury sensibilisés « aux problématiques d'antisémitisme ».

La question israélienne occupe une place particulièrement sensible en Allemagne, marquée profondément par l'histoire de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale, qui a engendré une responsabilité historique et morale constante dans ses relations internationales, particulièrement avec Israël.

Cette sensibilité se traduit par une politique étrangère souvent empreinte de prudence et de soutien envers l'État d'Israël, tout en naviguant les critiques et les débats publics qui peuvent survenir lors de conflits ou de tensions au Moyen-Orient. Les débats autour de l'antisémitisme, de l'antisionisme et de la critique d'Israël sont donc particulièrement chargés en Allemagne, où la ligne entre critique politique légitime et préjugés antisémites peut être particulièrement scrutée et débattue.

Masha Gessen aussi dans le viseur de la Russie

La journaliste et critique renommée du régime de Poutine a par ailleurs été récemment condamnée à 8 ans de prison par un tribunal moscovite pour « diffusion de fausses informations ». Cette décision fait suite à des commentaires de Gessen sur les massacres à Boutcha, Ukraine, discutés lors d'une interview sur YouTube.

Ces événements impliquant des troupes russes ont vu l'exécution de civils ukrainiens. Depuis 2013, Gessen vit en exil aux États-Unis et continue de critiquer ouvertement Poutine. En décembre 2023, la Russie a ajouté Gessen à sa liste de personnes recherchées suite à cette interview.

Face aux accusations, la Russo-Américaine avait maintenu que ses commentaires sont basés sur des preuves collectées journalistiquement, indiquant des crimes de guerre russes, y compris des meurtres et des tortures.

Photographie : Masha Gessen, en 2022 (Lennart Meri Conference, CC BY-NC-ND 2.0)