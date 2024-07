Nantes : MidiMinuitPoésie révèle son programme 2024

Des voix émergentes aux auteurs reconnus, chacun exprime ses réflexions et questionnements actuels, que ce soit par des lectures simples ou en combinant leurs mots avec la musique (électro, jazz...), la vidéo, le théâtre ou le dessin.

Seront présents : Laura Vazquez, Makenzy Orcel, Hugues Jallon, Pierre Vinclair, Maud Joiret, Sandra Lucbert, Boris Crack, Gregg Bréhin, Cécile Portier, Quentin Faucompré, Camille Paix, Laurence Vielle, Vincent Granger, Guy Lelong, Marc-Antoine Mathieu,Magali Mougel, Guillaume Bariou, Vincent Dupas, Philippe Malone, Marie-Laure Crochant, Anne-Laure Lejosne, Fred Léal.

Mais aussi Émilie Plateau, Matthieu Donarier, Linda Oláh, Éric Labbé, Adrien Lafille, Anaël Castelein, Atieh Attarzadeh, Farideh Rava,Sarah Orumchi, Marie Guérin, Camille Bloomfield, Élise Blotière, Antoine Hummel, Yves Arcaix, Antoine Orhon, Grégoire Damon, Trevor Reveur, Stéphanie Vovor, Selim-a Atallah Chettaoui et DJREÏNE.

Les temps forts du festival

« Lieux à réinventer », Lectures dessinées :

Trois duos de poètes et dessinateurs — Cécile Portier et Quentin Faucompré, Guy Lelong et Marc-Antoine Mathieu, Fred Léal et Émilie Plateau — explorent des lieux réels et imaginaires à travers des lectures-dessinées. Les performances auront lieu tous les jours à 12h45 à l’École nationale supérieure d’architecture. Une table ronde dans le même thème se tiendra le vendredi 11 octobre à 16h30 au Bras de Fer.

« Ancêtres »

En lien avec l'exposition « Mort et rites funéraires » à l’espace Cosmopolis, Camille Paix et Laurence Vielle avec Vincent Granger célèbrent les défunts lors d'une soirée féministe et cosmopolite. Les lectures et la lecture-concert seront suivies d’un entretien animé par Emeric Cloche.

« Hors cadre », de la poésie au théâtre

Des performances théâtrales auront lieu, basées sur la collection « Hors Cadre » des éditions Espaces 34, mettant en avant les voix des migrants et des invisibles. La Maison de la Poésie offre une carte blanche aux compagnies Biche prod et La réciproque pour une performance en collaboration avec les auteurs.

Poésie et jazz

Une soirée mêlant poésie et jazz avec le poète Pierre Vinclair et le compositeur et saxophoniste Matthieu Donnarier, ainsi que l'autrice belge Maud Joiret et la chanteuse Linda Oláh.

L'incontournable Marathon poétique de 12h

Pour clore le festival, un grand marathon poétique se déroulera de midi à minuit. Cet événement invite une quinzaine d’auteurs et d’artistes à partager, à travers leurs textes, différentes façons de penser les questions d’actualité, les phénomènes qui bousculent nos sociétés et la manière dont la voix poétique agit sur nos pensées.

Ces événements incluent des lectures, lectures-concerts, performances et entretiens, ainsi que des espaces librairie, détente et bar.

Totalement gratuites, les activités du festival attirent aussi bien les passionnés que les curieux. En semaine, elles se déroulent dans différents lieux de Nantes, tant en soirée qu'à midi, et s'articulent autour de plusieurs thématiques. Le samedi, en revanche, est une journée riche en rencontres éclectiques au Lieu Unique, où le public peut profiter des espaces librairie, détente et bar entre chaque performance.

Le visuel de cette édition 2024 est une création de l'artiste Fanny Michaelis. Illustratrice et autrice de bandes dessinées, elle collabore avec la presse (Le Monde, Libération) et l'édition (Gallimard, Actes Sud, Thierry Magnier). Elle a notamment publié des albums aux éditions Cornélius.

En 2022, elle a présidé le Grand Jury du festival de bande dessinée d'Angoulême et signé l'une des affiches. Elle a également réalisé le visuel de l'édition 2024 de « La BD à tous les étages » au Centre Pompidou. Avec Ludovic Debeurme, elle est chanteuse et musicienne pour le groupe FATHERKID.



