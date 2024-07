Les meilleurs livres pour progresser au casino

Comme systématiquement dans le monde culturel, la notoriété des jeux en ligne s’affiche au sein de tous les pans de la culture. Musique, cinéma et littérature sont les domaines qui mettent le mieux en avant ce gain de popularité et concernant la littérature, il existe sans surprise des livres édifiés au rang de références. Que les passionnés de cartes ou de jetons mais également de littérature classique se tiennent prêts, nous établissons la liste des meilleurs livres liés au monde du casino.

Les secrets pour gagner à la roulette, Marten Jensen

Le livre n’a pas été traduit en Français et il faudra ainsi chercher le titre original pour statuer d’une telle chose (Secrets of Winning Roulette). Cette non-traduction s’explique peut-être par le manque de popularité de la roulette en France, là où elle est pourtant l’une des tables préférées de tous les joueurs d’autres pays habitués aux joutes du casino.

Outre-Atlantique, la roulette est l’un des jeux favoris des passionnés présents en ligne ou au sein d’un casino physique et seuls les néophytes (pour rester poli) pensent que ce jeu n’est synonyme que de pur hasard. Bien entendu, la part aléatoire liée à l’univers du casino dans son ensemble est de sortie mais il y a tant de choses à savoir ou à mettre en place pour tirer le meilleur parti de chaque lancer de roulette. Pour preuve, cette bible littéraire de la roulette a eu besoin d’être rééditée après le succès déjà ancien de la première édition.

Bringing Down the House, Ben Mezrich

Les cinéphiles auront très certainement apprécié cette création et surtout, cette histoire sur le grand écran lorsqu’elle fut adaptée déjà en 2004 dans The Last Casino mais surtout quatre ans plus tard, dans Las Vegas 21 avec Kevin Spacey en rôle de maître du blackjack. Bien évidemment, le comptage des cartes est purement interdit dans ce jeu où il faut battre le dealer et ne pas dépasser 21 mais ce livre qui n'est pas, pour l'instant, traduit en français, reste toutefois ô combien intéressant pour juger l’aspect scientifique et logique de ce jeu de cartes bien précis. L’histoire dont le titre pourrait se traduire par Casser la baraque, est assez folle et il n’est pas toujours évident de se dire qu’elle n’est pas une fiction.

Ce jeu requiert de nombreuses qualités et comme toujours au sein du casino, de la réussite. Il est comme le poker, indissociable de cet univers. De ce fait, on le retrouve toujours dans les ludothèques des meilleurs casinos en ligne avec un accent mis par ces dernières pour attirer les joueurs vers le blackjack, discipline ô combien intéressante, y compris en littérature !

Casino Royale, Ian Fleming

Père de James Bond, Ian Fleming a créé un empire. Il a surtout excellé plume à la main en créant un personnage admiré et fantasmé depuis plusieurs décennies. Les aventures de l’espion 007 commençaient avec Casino Royale et une partie de baccarat restée dans les annales littéraires ou plus tard, cinématographiques. En effet, l'ouvrage a fait l'objet d'une adaptation des plus remarquables, en 2006, avec un certain Pierce Brosnan dans la peau du célèbre agent secret.

L’empire James Bond s’étend partout

Le baccarat est un jeu de cercle historique et c’est sous sa version la plus commune du Chemin de Fer que Bond l’apprécie tout particulièrement. Dans ce livre, la tension est ressentie au gré de chaque ligne et le duel face au Chiffre, l’ennemi ultime de Bond, est exacerbé. Grand livre, ce Casino Royale met évidemment en avant les talents d’écrivain de Ian Fleming et permet aujourd’hui de retrouver les bases de l’espion de Sa Majesté. Il n’est peut-être pas le livre qui introduit le mieux les techniques à imiter mais à n’en pas douter, il offre un premier pas vers le casino et toute la dramaturgie pouvant en découler.

Poker Super/System

Dérivé sous toutes les formes, le livre de Doyle Brunson est légitimement considéré comme le nec plus ultra des livres sur le poker. La discipline est une évidence tant elle a déjà été pratiquée par tous les passionnés de casino. Elle a surtout ses grandes stars et ses vedettes, capables de donner conseils et de revenir sans la moindre retenue sur leurs probants succès.

Ce fut le cas du regretté Brunson, surnommé Texas Dolly et à juste titre considéré comme une légende. Grand athlète en devenir durant sa jeunesse, le Texan s’est pleinement lancé dans le poker après une blessure. Son livre revient sur cet événement fondateur mais surtout, sur ses stratégies et sur toutes les choses qu’il a pu mettre en place pour devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Doyle Brunson n’est plus de ce monde depuis 2023 mais a comblé les millions de passionnés de poker en délivrant ses plus grands secrets qui sont à n’en pas douter, bénéfiques pour chacun.

Crédits illustration Pexels CC 0