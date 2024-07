Collectionner les livres anciens : des conseils pour débuter

Si, quand on évoque la volonté de collectionner des objets, on peut assez rapidement à la collection de timbres entreprise dans l'enfance et oubliée, depuis, dans un placard à balais, il en est d'autres qui peuvent permettre d'allier culture et passe-temps à merveille. On peut s'adonner à la numismatique, bien sûr : quand on aime l'histoire, c'est un détour intéressant pour mettre le nez dans la vie quotidienne à travers les âges.

Mais, la collection de livres anciens est un loisir fascinant et intellectuel qui attire de nombreux amateurs d'art, d'histoire et de littérature. On parle souvent de bibliophilie pour la qualifier, et le terme est bien évocateur, puisqu'il signifie l'amour des livres. Les ouvrages anciens sont un témoignage des époques passées et ont une valeur historique et culturelle unique. Quand on veut se lancer dans une nouvelle collection, quelques conseils pratiques sont à mettre en oeuvre pour se donner toutes les chances d'arriver à ses fins.

Où trouver la perle rare ?

Les librairies d'antiquités ou les librairies anciennes comme on les appelle sont des repaires à ne pas manquer de visiter. S'il n'y en a pas à proximité de votre lieu de vie, pensez à faire quelques recherches à chaque fois que vous partez en vacances.

En effet, c'est l'un des premiers endroits où un collectionneur devrait chercher les ouvrages dignes de prendre une bonne place dans la collection en construction. Vous pouvez y trouver un large éventail de livres rares et obtenir l'aide et les conseils d'experts dans le domaine des antiquités.

Les ventes aux enchères

Les ventes aux enchères constituent une autre opportunité à ne pas manquer. Participer à des ventes aux enchères est un autre moyen de découvrir des livres anciens rares. Les ventes aux enchères proposent des pièces uniques et précieuses qui peuvent constituer un complément important à votre collection. Si vous ne trouvez à côté de chez vous qu'une petite maison de ventes aux enchères qui ne propose que rarement des titres, pensez au site Interenchères qui a l'immense avantage de réunir toutes les maisons sur un même espace.

On peut alors opérer des sélections selon ce que l'on cherche. Et, s'il est très coûteux de faire venir un meuble depuis l'autre bout de la France, pour un livre, ce sera beaucoup plus accessible. Mais participer à de telles ventes nécessite de bien se renseigner auparavant, de se fixer des limites à ne pas dépasser, afin de rester sûr de faire une bonne affaire. Les frais sont souvent importants, de l'ordre de 25 %. Il ne faut pas oublier de les prendre en compte.

Les interfaces de vente sur Internet

De nos jours, l'internet offre une possibilité pratique de rechercher des livres anciens. Il existe de nombreuses plateformes et boutiques en ligne spécialisées où vous pouvez trouver des exemplaires rares et entrer en contact avec d'autres collectionneurs. L'une des interfaces préférées des bibliophiles est certainement eBay. On y trouve de nombreux catalogues mis en ligne par des librairies qui se situent aux quatre coins de la France, et même à l'international. L'offre est donc gigantesque et l'on peut, presque instantanément, comparer les prix d'une boutique à l'autre quand on cherche des titres précis.

Mais les autres sites proposant des ouvrages d'occasion ne sont pas à négliger, notamment dans la vente de particulier à particulier. Et ce pour une raison simple : vous aurez souvent en face de vous de purs amateurs. A ce titre, il est plus facile de faire une bonne affaire, le vendeur ignorant parfois qu'il a en mains un ouvrage rare et d'un prix potentiellement élevé.

Les foires aux livres anciens

Si c'est parfois facile de naviguer sur la toile à la recherche du titre dont on rêve, n'oubliez pas les foires aux livres anciens. Il s'en produit à peu près tout le temps et un peu partout. C'est à coup sûr dans ces lieux que l'on peut faire de très belles affaires. Dans les vide-greniers où l'on cotoient les amateurs comme des professionnels, il faut faire du tri, mais le temps passé, qui reste un plaisir, est souvent source de découvertes plutôt originales.

Pensez, dans ce cas, à partir sur les lieux dès l'ouverture : vous serez ainsi l'un des premiers amateurs éclairés. Vous multiplierez d'autant vos chances de tomber sur la perle rare. C'est l'occasion aussi pour vous de rencontrer d'autres passionnés, et donc de progressivement accroître vos connaissances grâce à des temps d'échange toujours très riches. Et l'on peut aussi, au passage, se transmettre quelques livres dans des transactions en toute bonne foi.

L'évaluation des livres anciens

On entre là dans un sujet assez complexe, qui mêle, au-delà de la passion et de la subjectivité (c'est le livre qui a appartenu à mon grand-père...), de multiples facteurs qu'il est bon de prendre en compte à tête reposée. Avant de commencer à évaluer un livre ancien, il est utile de prendre le temps de faire des recherches sur son histoire. Renseignez-vous sur les tirages, les premières éditions, les auteurs et d'autres facteurs susceptibles d'influer sur la valeur du livre.

L'un des principaux aspects de l'évaluation d'un livre ancien est son état. Plus le livre est en bon état, plus sa valeur est élevée. Faites attention à l'intégrité de la couverture, aux pages, aux déchirures, aux taches et aux autres dommages.

Plus le livre est rare sur le marché des antiquités, plus sa valeur est élevée. Et certains peuvent dépasser le million d'euros... Étudiez le nombre d'exemplaires existants et déterminez si le livre est rare parmi les collectionneurs. Les premières éditions de livres anciens sont souvent considérées comme particulièrement précieuses par les collectionneurs. Elles ont une valeur historique et revêtent une importance particulière pour les amateurs de littérature et d'art. Vérifiez s'il s'agit d'une première édition, car cela peut avoir une incidence considérable sur sa valeur.

Faire appel à un expert

Il existe de nombreux faux dans le monde des antiquités, il est donc important d'être prudent et de vérifier l'authenticité du livre. Demandez l'aide d'experts ou d'organisations spécialisées pour vous assurer que le livre est authentique. Certains livres anciens peuvent avoir une valeur particulière en raison de leur taille, de leur conception et de leurs caractéristiques d'édition inhabituelles. Certains éléments de conception et de mise en page peuvent ajouter au caractère unique d'un livre et en augmenter la valeur.



Si vous n'êtes pas sûr de vos connaissances ou de votre expérience en matière d'évaluation des livres anciens, n'hésitez pas à demander l'aide d'experts professionnels. Les experts en antiquités et en collection de livres seront en mesure d'évaluer le livre avec plus de précision et de donner une estimation professionnelle de sa valeur.

Le monde des antiquités est en constante évolution et la valeur des livres peut changer au fil du temps. Gardez un œil sur le marché des antiquités, lisez des publications spécialisées et créez des réseaux avec d'autres collectionneurs pour rester au fait des dernières tendances et des changements de prix. L'un des aspects les plus importants de la collection de livres anciens est la recherche de l'unicité. Essayez de trouver des exemplaires qui sortent de l'ordinaire, des livres uniques et rares qui vous raviront par leur individualité et leur caractère unique.

La collection de livres anciens est un processus qui exige de la patience, de l'attention aux détails et un amour de l'art et des livres. Chaque livre a une histoire et une signification qui lui sont propres, et la collection de livres anciens peut être un formidable voyage dans le temps qui permet de découvrir des histoires étonnantes et des trésors culturels. En maîtrisant les techniques de recherche et d'évaluation des livres anciens, vous pourrez constituer une collection unique et intéressante qui vous procurera du plaisir et deviendra une source de fierté et de joie tout au long de votre vie.

Crédits illustration Pexels CC 0