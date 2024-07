En Russie, les auteurs d'enquêtes dans le viseur du Kremlin

Quelques jours après la condamnation à huit années de prison de Masha Gessen, journaliste et auteurice de plusieurs ouvrages, dont l'un est consacré à Vladimir Poutine, les tribunaux russes ont prononcé d'autres sentences visant des journalistes.

L'agression de l'Ukraine, mais aussi la volonté hégémonique de Vladimir Poutine et du parti présidentiel, Russie Unie, participent au maintien d'une restriction très forte des libertés individuelles dans le pays. Parmi celles-ci, les libertés d'expression et de publication sont particulièrement visées, représentant des menaces contre l'ordre établi et le « roman national » écrit par le pouvoir.

Le prétexte de l'infox

La condamnation du journaliste américain Evan Gershkovich, correspondant en Russie de The Wall Street Journal, à 16 années de prison pour « espionnage », le 19 juillet dernier, a donné le ton. L'homme avait déjà passé plus de 400 jours en prison, depuis son arrestation, le 30 mars 2023. Il est le premier journaliste américain arrêté et accusé d'espionnage en Russie depuis 1986, au cœur de la Guerre froide, rappelle The Associated Press.

Ce durcissement de la répression à l'égard des journalistes et plus particulièrement de ceux qui enquêtent sur la guerre en Ukraine ou les motivations du pouvoir s'est rapidement confirmé.

Le 19 juillet également, Alsu Kourmasheva, journaliste russo-américaine employée de Radio Free Europe/Radio Liberty, a elle aussi été condamnée à l'issue d'un procès à huis clos. Elle écope d'une peine de 6 ans et demi de prison pour « diffusion de fausses informations », indique l'AP.

Cette accusation découlerait d'un livre, selon l'époux de la condamnée, Pavel Butorin. No to War, publié en 2022 par Radio Free Europe/Radio Liberty, réunit en effet les témoignages de citoyens russes qui désapprouvent l'entrée en guerre contre l'Ukraine. De quoi aller à l'encontre de la propagande du régime, qui défend coûte que coûte l'image d'une guerre « juste », pour la défense des citoyens russes en Ukraine.

Ce 23 juillet, le journaliste russe Mikhaïl Zygar, exilé aux États-Unis, à New York, a été condamné in abstentia à 8 ans et demi de détention pour le même motif que sa collègue, la « diffusion de fausses informations » sur les opérations militaires du pays. « Le verdict de la cour est ridicule, mais j'ai la chance d'être en sécurité, contrairement aux prisonniers politiques aujourd'hui enfermés dans les prisons russes », a-t-il souligné en apprenant la sentence, rapporte CNN.

Considéré comme un « agent de l'étranger » depuis 2022 et recherché par les autorités russes depuis quelques mois, Zygar est traqué pour ses articles, écrits pour le Spiegel, mais aussi ses livres. Il a ainsi publié Gazprom — L'arme de la Russie (avec Valery Paniouchkine, traduit par Michèle Kahn pour Actes Sud, 2008), Les hommes du Kremlin (traduit par Paul-Simon Bouffartigue, Le Cherche-Midi, 2018) et War and Punishment. The Story of Russian Oppression and Ukrainian Resistance en 2023 (inédit en français), qui décrypte les véritables raisons de l'agression russe de l'Ukraine.

Maîtriser l'opinion publique

La loi sur la diffusion de fausses informations remonte à 2019 en Russie, mais a été considérablement étendue dans les années qui ont suivi. Le manque de respect à l'égard des autorités, puis l'évocation de l'épidémie de Covid-19 et de sa gestion et enfin le fait de colporter des informations jugées « erronées » sur les forces ou opérations militaires russes sont entrés dans la législation.

L'entrée en vigueur de ces différentes lois a eu pour effet l'exil de nombreux journalistes ainsi que la délocalisation de rédactions indépendantes. L'autocensure s'est ainsi développée, encouragée par le fait qu'« il n'y a aucune définition des “fausses informations” dans les récentes lois russes », comme le soulignait le Comité pour la protection des journalistes en 2022.

En effet, ces lois, au prétexte de protéger la fiabilité des informations diffusées, se sont transformées en un outil de contrôle par le régime. L'ONG PEN America, qui publie chaque année un rapport sur la situation des écrivains emprisonnés dans le monde, classe la Russie parmi les 10 pays qui enferment le plus les auteurs, avec au moins 16 individus derrière les barreaux.

Dernièrement, la dramaturge Svetlana Petriïtchouk et la metteuse en scène Evguenia Berkovitch ont été condamnées à six années de prison pour « apologie du terrorisme », à la suite d'une pièce de théâtre jouée en 2020. Une sentence déplorée par plusieurs pays à l'international, notamment la France, où la diplomatie a souligné la « dérive répressive du régime russe ».

Photographie : le Palais du Kremlin (Pavel Kazachkov, CC BY 2.0)