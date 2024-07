Réunir les mondes de la spiritualité et de la politique

Bien que la majorité de la population mondiale se déclare affiliée à une religion, les appartenances religieuses sont souvent abordées avec méfiance, voire mépris.

Cet ouvrage s'efforce de réunir des mondes apparemment inconciliables : il réinvestit les rites, traditions et mémoires juives ; il met en écho les écoféminismes et les approches anarchistes des traditions ; il raconte des histoires mêlant sorcières, Dieu et fantômes ; il aborde des interdépendances radicales, le partage de nos vulnérabilités, des expériences et des savoirs minoritaires, ainsi que le soin des vivants, des morts et des invisibles.

Ces réservoirs de pratiques réparatrices peuvent être hérités comme des brèches vers d'autres mondes, des prières, des rites, des histoires à poursuivre pour démanteler les dominations.

Les éditions Divergences en proposent un extrait en avant-première :

Yuna Visentin, ancienne élève de l'École normale supérieure, est professeure agrégée de lettres, autrice et animatrice d'ateliers d'écriture féministes.

Après plusieurs années d'enseignement et de recherches sur les rapports entre littérature, philosophie juive et traditions hétérodoxes, elle a publié un roman et un essai sur la reproduction des oppressions systémiques à l'école. Elle vit en Bretagne avec son compagnon et leurs deux enfants.

