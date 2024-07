Colis, livraisons : le casse-tête des JO pour La Poste et Amazon

Les autorités françaises le recommandaient avec force aux salariés : il était important de rester sur Paris, pour profiter des Jeux olympiques et paralympiques… à condition de bosser depuis chez soi, sans quitter son domicile. Sauf qu’il revient à l’employeur de définir sa politique en matière de télétravail : les abondantes publicités affichées un peu partout motivaient peut-être les employés, sans aucune incitation côté responsables.

Or, si « pour gagner du temps pendant les jeux, l’important c’est de télétravailler », on fera une croix sur les livraisons d’emplettes réalisées sur la toile. « Durant la durée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la distribution du courrier et des colis sera assurée de même que les services à la personne tels que la livraison des plateaux-repas ou le portage de médicaments. Toutefois, quelques perturbations sont à prévoir », avertissait déjà La Poste voilà quelques semaines.

Le recours à des vélos cargos ou des tournées piétonnes pour les zones rouges garantira la bonne distribution du courrier et des colis, promettait le groupe — avec quelques variations sur les horaires de livraison.

Crédits photo : La Poste

Cependant, la semaine précédant la cérémonie d’ouverture, du 18 au 26 juillet, des perturbations dans la distribution pourraient survenir en raison des restrictions de circulation. Les colis non distribués dans la zone grise seront disponibles dans les bureaux de poste, relais Pickup, et agences Chronopost et DPD France.

Mieux : les clients sont encouragés à fournir leurs coordonnées téléphoniques lors de leurs achats en ligne pour faciliter la livraison en main propre. Certaines boîtes aux lettres de rue pourraient être temporairement fermées dans les zones de compétition sur demande des autorités.

Points-relais et Lockers

S’ajoute à cela qu’Amazon, petit site de vente en ligne promis à un bel avenir, a également multiplié les précautions auprès de son aimable clientèle. Celle-ci est vivement encouragée à opter pour des points de retrait ou les casiers Amazon afin de recevoir ses colis. Et d’évoquer évidemment les règles de sécurité liées aux différentes zones auxquelles Amazon se conformera.

Le vendeur « adaptera son réseau de livraison en conséquence, afin de continuer à servir les clients et le Village olympique/paralympique. Si vous vivez dans une zone de livraison “grise” interdite, les livraisons Amazon ne seront pas possibles à votre domicile ».

Et pour garantir un meilleur service tout en répondant « à la demande accrue pendant les Jeux, Amazon va développer son réseau de Lockers et de points de retrait dans la région parisienne ». Comme les drônes de livraison n'ont pas encore passé l'épreuve du feu en France, on se rassurera quant à au fait que les cieux ne se couvriront pas de machines volantes. Pas encore.

Coûts rabotés, partenaires évacués

Depuis 2021, Amazon a réorganisé son réseau de partenaires français pour la livraison du dernier kilomètre afin de réduire les coûts après la baisse des commandes post-Covid-19. Ce secteur stratégique est géré avec rigueur, comprenant 3 centres de tri et 8 centres de distribution en France.

Les livraisons se font via La Poste, Colis Privé, et un réseau de 25 agences couvrant un rayon de 70 km autour des métropoles. Traditionnellement appuyé sur une vingtaine de transporteurs indépendants, Amazon les remplace progressivement par des très petites entreprises (TPE) appelées « DSP 2.0 », dédiées exclusivement aux colis Amazon.

Bien que les DSP 2.0 puissent théoriquement travailler avec d’autres clients, la majorité se concentre sur Amazon en raison des volumes réguliers et élevés. Ces TPE, aux coûts fixes plus bas, acceptent des rémunérations inférieures, ce qui n’est pas viable pour les transporteurs traditionnels.

« Depuis la chute de 20 % des commandes en 2022, ils mettent une pression folle sur les vieux DSP en réduisant les volumes qu’ils confient ou en refusant toute augmentation des rémunérations, alors que nous avons connu deux années de forte inflation, sur les salaires et sur la maintenance des véhicules » témoigne auprès de L’Informé un transporteur, anonymement, pour ne pas subir les représailles de la firme.

Tous timbrés de JO ?

Auprès du Parisien, La Poste confirme : « La distribution du courrier et des colis aux particuliers pourrait être perturbée du fait des restrictions de circulation mises en place par les autorités locales. » Pendant ce temps, La Poste, elle, promeut des timbres :

La rentrée littéraire... olympique ?

Restent alors les services de coursiers qui, sollicités par ActuaLitté affichent tous les couleurs : « Selon les clients, on s’est organisé pour fournir aux journalistes les titres de la rentrée littéraire plus en amont. Ça ne garantit rien, mais au moins les titres sont arrivés dans les rédactions. »

Le télétravail aidant, les envois depuis les maisons se raréfient et durant cette période, nous confirme un éditeur, « personne ne croit que les journalistes attendent nos livres : en réalité, les JO mobilisent toute l’attention, après les législatives. Après juin pas terrible, juillet sera certainement pire que d’ordinaire ».

Selon les données de notre partenaire Edistat, juin 2024 affiche un recul en valeur de 1 %, avec près de 266 millions €, mais un recul de 3 % en volume, avec 22 millions d’exemplaires écoulés. Loin de la calamité d’avril — 10 % de repli en volume et 7 % en valeur —, mais tout de même…

