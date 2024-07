Hachette Livre : repli en France, croissance au global

Au 30 juin, le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 4193 M€, enregistrant une progression de 13,3% en données publiées. Le Résop (mesure des performances avant les charges financières et les impôts) du groupe s'élève à 212 M€, en nette progression de 71 M€ par rapport à fin juin 2023.

Un Astérix vous manque...

Plus spécifiquement, la branche française de Lagardère Publishing a connu un léger repli de son chiffre d'affaires de 0,7%, principalement dû à un niveau d'activité réduit pour les éditeurs scolaires, explique le groupe. Cependant, le segment jeunesse a montré une belle dynamique grâce à la série Captive et à la nouveauté Lakestone de Sarah Rivens.

En revanche, les segments BD et tourisme ont reculé, notamment en raison de l'absence d'un équivalent à Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu paru en 2023. La littérature générale a connu un bon premier semestre avec les sorties de Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso, D’or et de jungle de Jean-Christophe Rufin et Un monde presque parfait de Laurent Gounelle.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires a fortement progressé (+8,4%) malgré un marché en léger repli. Cette croissance est due au dynamisme des ventes en backlist, avec des succès tels que les sagas d’Ana Huang (Twisted et Kings of Sin), The Housemaid de Freida McFadden, The Empyrean (Fourth Wing et Iron Flame) de Rebecca Yarros, ainsi que l’autobiographie de Matthew Perry au format audio. Les nouvelles parutions, dont You like it Darker de Stephen King, So Good d’Emily English et deux nouveautés d’Ali Hazelwood, ont également contribué à cette performance. L'international, notamment l'Australie, a bénéficié des mêmes titres.

Aux États-Unis, l'activité a connu une nette croissance (+7,7%), soutenue par le programme de parution de Little, Brown and Company, notamment avec Eruption de James Patterson, basé sur un scénario inachevé de Michael Crichton. La division Hachette Audio a également contribué à cette croissance grâce aux téléchargements numériques, ainsi que les bonnes ventes en backlists d’Orbit et de Little, Brown Books for Young Readers.

En Espagne et en Amérique latine, le chiffre d'affaires a progressé de 7,9%, avec une stabilité en Espagne et une forte croissance au Mexique.

Les Fascicules ont également vu une hausse de 2,0%, grâce au succès des collections lancées en France et au Japon au cours du deuxième semestre 2023.

À noter, le chiffre d'affaires de 2748 M€ Lagardère Travel Retail pour ce même premier semestre, en hausse de 18,0% en données publiées.

Arnaud Lagardère à nouveau PDG

Le 23 mai dernier, Lagardère a annoncé la nomination de Grégoire Castaing au poste de Directeur Général Adjoint en charge des Finances, avec effet à compter du 3 juin. Il a également intégré le Comité Exécutif du groupe Lagardère.

Suite à l'acquisition du contrôle de Lagardère SA par Vivendi SE, un remboursement anticipé d'une grande partie de la dette financière de Lagardère SA, s'élevant à environ 1,2 milliard d'euros, a été réalisé par ailleurs, partage le groupe. Ce remboursement a été financé par un prêt consenti par Vivendi SE le 12 décembre 2023, d'un montant global maximum de 1,9 milliard d'euros. Dans ce contexte, Lagardère SA a finalisé le 7 juin 2024 une opération de refinancement totalisant 1,95 milliard d'euros.

À la suite d'une mesure provisoire d'interdiction de gérer prononcée le 29 avril 2024, Arnaud Lagardère a été contraint de se démettre de ses mandats au sein du groupe. Le 28 juin, suite à la levée partielle de l'interdiction de gérer, le Conseil d'Administration de Lagardère a de nouveau désigné, à l'unanimité, Arnaud Lagardère PDG du groupe qui porte son nom.

Au sujet du rachat de Paris Match, la signature des accords définitifs, conditionnée par la finalisation des négociations, basée sur une valeur d’entreprise de 120 millions d’euros, est prévue pour fin juillet 2024, sous réserve de l’approbation des autorités de concurrence. La réalisation de la cession pourrait avoir lieu fin septembre 2024, selon le groupe.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0