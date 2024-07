50 ans des Éditions des Femmes célébrés au Festival Vo-Vf 2024

Sorj Chalandon, journaliste et romancier, parraine cette 12e édition. Son écriture, marquée par la justesse et la vérité, est ouverte sur le monde et profondément humaniste. Son travail journalistique influence fortement sa production littéraire, transcendant les frontières culturelles et géographiques.

L'invité d'honneur, Craig Johnson, viendra des vastes plaines du Far West pour dialoguer avec sa traductrice, Sophie Aslanides. Pour lui, « il n'y a pas de bon livre sans bonne traduction ». Le Dictionnaire amoureux, écrit par Josée Kamoun, rend hommage à la traduction, célébrant ainsi son histoire d'amour avec les diverses langues et littératures qu'elle a découvertes au fil de sa carrière.

Eric Boury, un traducteur éminent et pourtant discret, nous fait découvrir les œuvres de grands auteurs islandais, malgré sa modestie de "papier mince".

50 ans des éditions des femmes célébrés

À l'occasion de leur 50ème anniversaire, les éditions des femmes, fondées par Antoinette Fouque, sont mises à l'honneur. Antoinette Fouque, qui disait : « Il fallait donc qu'il y ait une terre, un jardin premier, pour qu'en effet, ne fût-ce qu'une femme écrivain puisse savoir qu'elle avait un lieu où écrire. »

Seront également présents au festival : André Markowicz et Françoise Morvan, Olivier Mannoni et l'École de traduction littéraire, l'Association des traducteurs littéraires de France avec sa joute de traduction, ainsi que la Bulac, l'Inalco et son Prix de la traduction pour les langues les moins diffusées. Le festival est soutenu par de nombreux partenaires sur le territoire de Paris-Saclay, dont la Scène de recherche de l'ENS et le réseau des médiathèques.

La littérature, la traduction et l'actualité étant étroitement liées, le festival Vo-Vf s'attache à promouvoir de nouvelles voix qui portent des luttes et des revendications. Le collectif En chair et en os se mobilise pour sensibiliser aux dangers de l'usage abusif de l'intelligence artificielle dans la traduction.

Des voix d'ici et d'ailleurs, souvent issues de langues peu traduites, transmettent des émotions au-delà des frontières. Parmi elles, Shumona Sinha, Nurith Aviv, Nasim Vahabi, Yara El-Ghadban, Karim Kattan, Marion Lejeune, Eduardo Berti, Sonia Devillers, ainsi que de nombreux traducteurs et traductrices dont le travail est essentiel pour faire connaître les œuvres de Manouchian, Kafka, Paul Auster, Madeline Miller, Johanna Genberg, Pascal Engman, Hilda Doolittle, Adam Shafi Adam, Tsitsi Dangarembga, Sandor Marai, Imre Kertesz, et bien d'autres.

Une programmation jeunesse est également prévue, invitant les enfants à découvrir la culture japonaise.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Festival Vo-Vf