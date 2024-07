Pause estivale : quelques titres classiques à savourer ou à redécouvrir

Quand il s'agit de lectures estivales, difficile de choisir, entre les livres recommandés par les amis, ceux proposés par votre libraires, ou encore la pile qui vous attend déjà depuis des mois. A quelle priorité se vouer ? Peut-être est-il d'abord nécessaire de se laisser du temps, le temps de ne rien faire et donc de ne rien lire, avant de plonger votre nez dans un premier livre...

Ce que le jour doit à la nuit (Yasmina Khadra)

On aurait aussi pu citer Les Hirondelles de Kaboul du même auteur, tout aussi bouleversant. Mais ici aussi, Yasmina Khadra signe une oeuvre puissante, poétique et profondément humaniste qui rappelle que derrière les statistiques et les conflits (ici l'indépendance de l'Algérie), il y a des humains déracinés ainsi que des familles et des amours détruits.

À peine adolescent, Younes est confié à son oncle, un pharmacien aisé d'Oran, marié à une française. Younes devient alors Jonas et se met à développer des amitiés fortes avec les français pieds-noirs et tombe fou amoureux de la belle Émilie. Mais la guerre pour l'indépendance fait rage et le protagoniste se retrouve alors pris entre deux feux, entre deux identités, et face aux sévices que la guerre impose aux deux camps.

Le Crime de l'Orient-Express (Agatha Christie) : une intrigue qui a révolutionné le genre

Amoureux de roman policier et d'enquête, voici LE livre sacré du genre, sans doute le meilleur jamais rédigé. On ne présente plus Agatha Christie, pas plus que le detective Hercule Poirot. Elle-même bourgeoise et globetrotteuse, Agatha Christie nous emmène cette fois dans un train de luxe parcourant l'Europe mais temporairement bloqué par un blizzard.

Durant ce voyage devenu huis-clos, le riche américain M. Ratchett est assassiné de nombreux coups de poignard et les douze autres passagers sont tous suspects. Dans cette enquête particulièrement difficile de la saga Hercule Poirot , l'enquêteur se retrouve lui aussi confronté à sa propre moralité alors qu'il découvre petit à petit les sombres secrets qui entourent la victime.

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur (titre original : To kill a Mockingbird) de Harper Lee : a bon avocat on offre un Pullitzer

Encore un classique de la littérature, américaine cette fois. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur en français nous propose de suivre un certain Atticus Finch, avocat droit et veuf commis d'office à la défense d'un Noir accusé du viol d'une femme blanche dans un village fictif de l'Alabama, le coeur du sud ségrégationniste.

À travers l'oeil candide de Scout, la jeune fille d'Atticus Finch, laissez vous emporter par cette fresque historique et en partie autobiographique (le véritable père d'Harper Lee notamment devient Atticus Finch) qui a valu à son auteur le prix Pullitzer de 1961.

Paris est une fête d'Ernest Hemingway : une réputation que l'on continue de porter

On reste dans l'autobiographie américaine, mais cette fois Hemingway nous emmène dans SON Paris, durant les années folles. Abandonnant le journalisme pour devenir écrivain, un Hemingway presque adolescent nous raconte sa jeunesse aux côtés de sa charmante épouse Hadley Richardson, son compatriote et collègue F. Scott Fitzgerald, et la collectionneuse Gertrude Stein...

Une jeunesse d'amour et d'eau fraîche (ou de vin), de fêtes et de personnages hors du commun, mais surtout l'un des livres les plus personnels d'Hemingway. À la recherche de dépaysement, de romantisme et d'une plongée dans l'esprit d'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature, voilà le livre parfait !

Orgueil et Préjugés de Jane Austen : le premier livre féministe ?

Le chef d'oeuvre de l'écrivaine britannique nous plonge dans l'histoire d'Elizabeth Bennett, une jeune femme à la beauté évidente mais aussi intrépide qu'insoumise qui tente de vivre sa propre vie alors que le monde entier lui répète que sa seule ambition devrait être d'épouser un homme pour lui servir de trophée. Considérée à juste titre comme une oeuvre majeure si ce n'est fondatrice du féminisme, Pride and Prejudice, dans son titre original, nous fait découvrir la plume élégante mais sans concession de Jane Austen. C'est d'ailleurs une modalité d'écriture qui voyage sans problème à travers les siècles.

Encore aujourd'hui, difficile de ne pas se sentir ému par la révolte d'Élizabeth tout en savourant la délicieuse ironie so british d'Austen, sans pitié pour ses personnages les plus avides, sots ou dénués d'imagination. Et ils sont fort nombreux !

Sur la route de Jack Kerouac : un évènement de la beat culture

Une lecture non seulement indispensable dans votre vie, mais surtout parfaite pendant les vacances. Dans ce road trip écrit d'un seul jet sur un unique rouleau de papier, Kerouac fait le récit de sa propre vie et de son entourage qui fuit le mode de vie américain conventionnel. Un incontournable pour les amoureux de voyages, à dévorer d'une traite sous le soleil des vacances et si possible avec une bande-son rock des années 60 !

Le Tour du Monde en quatre-vingts jours de Jules Vernes : laissez-vous porter par le ballon de Phileas

Quoi de mieux qu'un tour du monde pour occuper vos vacances de juillet ou d'août ? Et non pas en 80 jours, mais seulement 300 pages ! La folle course de Phileas Fogg nous amène une aventure placée sous le signe de l'amitié, de l'émerveillement des cultures nouvelles et évidemment du voyage. Absolument indispensable pour n'importe quel lecteur !

Les Contes d'Hans Christian Andersen : la magie de l'enfance couplée à celle du Moyen âge

Un peu de magie ne fait jamais de mal en vacances. Non, on ne vous recommande pas Harry Potter (même si l'on pourrait, cela dit !) mais pour une lecture familiale et mettre vos enfants à la littérature, on vous recommande plutôt une liste de ses contes. Ou pour endormir bébé !

Certains contes n'ont plus à être présentés (La Petite Sirène et La Reine des Neiges notamment, merci Disney), mais l'oeuvre d'Andersen regorge de petites histoires qui se lisent facilement et rapidement pour donner aux plus jeunes le goût de la lecture pendant les vacances. On conseille particulièrement Le Jardin du Paradis, La Bergère et le Ramoneur ou encore La Vieille Maison.

À propos de cette dernière histoire, Charles Dickens écrira même à Andersen “J'ai lu et relu cette histoire avec le plus indicible plaisir... Quoique vous fassiez, ne cessez pas d'écrire car nous ne pouvons nous permettre le luxe de perdre aucune de vos pensées. Elles sont purement et simplement trop belles pour être gardées dans votre tête.” Si cela ne suffit pas à vous convaincre de lire Andersen, rien ne le fera !

Bringing Down the House de Ben Mezrich : comment il a battu le blackjack

Voilà une oeuvre à réserver aux amateurs de la langue de Shakespeare. Et pour cause : pas encore traduit en langue française, ce roman inspiré de faits réels narre l'histoire de la MIT Blackjack Team, un groupe d'étudiants et ex-étudiants du MIT qui utilisent des technique de comptage de cartes et des stratégies mathématiques pour gagner d'énormes sommes d'argent aux tables de blackjack. Mais des conflits au sein de l'équipe ainsi que les efforts des casinos à ne pas se laisser "braquer" vont évidemment mettre à mal les plans des protagonistes.

Un livre aux accents de Las Vegas qui peut vous donner des idées pour faire un coup sur l'un des sites de casino en ligne présentés sur https://casinocanada.com/fr/. Dépêchez-vous !

Au bonheur des dames d'Émile Zola : Zola savait-il lire l'avenir ?

Restons dans le domaine de l'argent ! Dans ce roman naturaliste, Zola observe et décrit le comportement d'une société qui devient capitaliste, sans véritablement la blâmer ni la défendre. Zola le dit lui-même : “Je n'attaque ni ne défends l'argent”. S'ensuit néanmoins une réflexion pleine de justesse sur la production de masse, l'influence des grandes banques et le darwinisme social qui se démocratise alors que les grands magasins débarquent à Paris.

Cette thématique de l'inégalité, cette lutte entre les grands groupes et les petits commerçants de quartier aux abois résonnent avec encore plus de force aujourd'hui, alors que l'action se déroule il y a plus de 150 ans. Un vrai chef d'oeuvre qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie pour comprendre pourquoi Zola est l'un des écrivains les plus importants de la littérature française, pourtant si riche.

Voici que notre sélection se termine, et il ne vous reste donc plus qu'à remplir votre bibliothèque et votre valise de ces quelques indispensables ouvrages littéraires ! On vous laisse décider lesquels adopter...

Crédits illustration Pexels CC 0