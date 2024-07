Moon Knight prend rendez-vous dans la Cité des Morts

Mercenaire laissé pour mort en Egypte, Marc Spector croisa la route du Dieu Khonshu, qui le hissa au rang d’avatar : l’an prochain, le personnage le plus schizophrène de l’écurie Marvel fêtera ses 50 ans. Le Trouble Dissociatif de l’Identité (TDI), nettement moins marqué dans le précédent cycle, avait son charme : ici, Spector, alias Moon Knight (et d’autres encore) renoue avec cette rage d’en découdre avec quiconque s’en prend à ses protégés.

Et cet acharnement qui rend le justicier si sympathique renoue, sous l’influence du scénariste David Pepose, avec les mondes occultes tels que Jeff Lemire nous en avait régalé.

Tout débute par un bottage de fesses dans les règles de l’art, alors que les membres d’une secte nommée Fils du Chacal, s’en prennent à Khalil. La dérouillée est sévère pour ces adorateurs d’Anubis, présenté ici comme dieu de la Mort — confondant peut-être ses attributions avec celles d’Osiris, vu combien ces pitres sont bas de plafonds ? Mais le jeune garçon, qui fréquente la Mission de Minuit, repaire de Moon Knight autant que refuge pour les voyageurs de la nuit, est mortellement blessé.

Spector porte le corps auprès de Hunter’s Moon, un autre fidèle de Khonshu, pour qu’il sauve l’enfant. Problème : à demi morte, l’âme du garçon a voyagé jusqu’à la Cité des Morts. Pour Moon Knight, aucune hésitation : par un rituel que son frère d’armes organise, le justicier envoie son âme à la recherche de celle de Khalil. Promenade de santé ? Pas vraiment : la Cité agit comme un reflet de celui qui la parcourt et dans le cas de Spector, cela promet des étincelles…

Dans le prolongement de ce que Jed MacKay avait déployé sur cinq tomes, David Pepose balaye tout d’un revers de manche pour faire place nette. La fulgurance de l’incipit accepte tout à la fois l’héritage et pose ses propres règles. En six cases format portrait, toute l’histoire du personnage est résumée. Or, le gaufrier en compte sept et la dernière, en paysage, est implacable : « Pourtant, alors que je vois la Lune se lever, je sais que mes prières resteront sans réponses… » L’art de l’ellipse, vanté par Scott McCloud, fonctionne à plein régime.

Peut-être un peu trop rapidement d’ailleurs, pour qui débarque dans le monde de Moon Knight. Depuis sa création en 1975 par Doug Moench, le background s’est considérablement enrichi pour donner plus de consistances au personnage. Cette approche a toutefois le mérite de poser des bases neuves, tout en renouant avec une dimension surnaturelle et plus encore : puiser dans la mythologie égyptienne pour nourrir l’épisode.

Au menu, donc, des guest-stars comme Osiris, qui refusera de rencontrer l’avatar de Khonshu, mais surtout, Ammout, la dévoreuse des morts — une créature à la tête de crocodile, corps de lion, mais pattes arrières d’hippopotame. Dans son rôle d’effrayante bestiole, elle fait des ravages et l’on sent combien les illustrateurs s’en sont donné à cœur joie avec elle. Et bien entendu, Khonshou, qui ici s’illustre par son absence…

Dans ce voyage fantastique, au sein d’une ville mouvante, Marc Spector retrouvera d’anciens ennemis, ainsi qu’une vieille connaissance — un amour remontant à son passé de mercenaire. Chez les morts, on fait des rencontres étonnantes… Et que l’on se rassure : l’intrigue n’a pas été sacrifiée sur l’autel des invités de marque. Ici, on plonge dans un trafic tel que seule la Cité des Morts en propose. Et c’est pas brillant...

Enfin, l'exploitation du TDI dont souffre Spector apportera le cliffhanger indispensable pour que Moon Knight prenne pleinement conscience de lui-même : comme une nouvelle approche du personnage, dont les multiples personnalités seraient devenues complémentaires et plus que jamais capables de coexister – littéralement. Mais n'oublions pas que dans la Cité des Morts, des choses étranges arrivent.

De quoi offrir un nouveau souffle au personnage, en attendant la sortie fin octobre de Vengeance of the Moon Knight, tome 1, par Jed MacKay, et illustré par Alessandro Cappuccio…

Côté dessins, c’est classique et efficace, effrayant quand nécessaire, oppressant comme il se doit. Ce fantôme blanc traversant les rues d'une ville peuplée d'âmes tranche radicalement avec les couleurs employées. Le découpage s'autorise quelques audaces sans trop en faire, mais Marcelo Ferreira donne surtout sa pleine mesure à Moon Knight dans des séquences d'action, bien évidemment, mais également d'immense détresse.

Comme toujours, un extrait est disponible en fin d'article, pour s'en faire une petite idée. Si le personnage vous tente, aucun doute, cet album est une excellente mise en bouche !