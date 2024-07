JO 2024 : Le Festival d'Angoulême organise un concert à l'Olympia

La Bibliothèque nationale de France consacre cet hiver une exposition à l’artiste May Angeli. Illustratrice, graveuse sur bois et autrice d’albums pour la jeunesse engagés. Grâce au don consenti par May Angeli en 2019, la BnF expose une sélection de 100 planches, carnets de croquis, dessins et matrices originaux représentatifs des plus de 130 albums, documentaires et livres d’artiste qu’elle a réalisés. Une invitation à découvrir le processus créatif d’une artiste complète, et ce du 26 novembre au 9 janvier.