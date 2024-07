Au Parlement européen, Nela Riehl préside la commission Culture

Ce mardi 23 juillet, les 20 commissions permanentes et les 4 sous-commissions du Parlement européen ont procédé à l'élection de leurs présidents et leurs vice-présidents. Les bureaux de commission (soit le député président et les vice-présidents, qui peuvent être jusqu'à quatre) sont élus pour un mandat de deux ans et demi.

La députée allemande Nela Riehl a été élue présidente, avec 18 votes en sa faveur, 11 contre et 1 abstention. Enseignante et conseillère pédagogique de profession, Riehl fait partie des 3 députés du mouvement Volt qui siègent dans le groupe des Verts/Alliance libre européenne à l'occasion de la dixième législature, après les récentes élections européennes.

« Un regard sur l'Europe et au-delà révèle que les tendances illibérales augmentent. Je m'engage pour une Europe qui s'oppose à ces tendances — une Europe qui tire sa force de la diversité des perspectives », soulignait la candidate lors de la campagne. « Car seule la diversité nous permettra de défendre notre démocratie et de nous engager pour un avenir climatiquement neutre, innovant et équitable. »

Dans son programme pour les récentes élections, le mouvement Volt (dans la coalition Europe Territoires Écologie) proposait notamment l'instauration d'« un Pass Culture européen pour les 16-25 ans pour découvrir la richesse et la diversité culturelles européennes », un doublement des moyens du programme Europe Créative ou encore une régionalisation des aides européennes, pour développer les initiatives culturelles en dehors des grands centres urbains.

Le bureau de la commission de la culture et de l'éducation :

Présidente

Nela Riehl (Verts/Alliance libre européenne, Allemagne)

Vice-présidents

Bogdan Andrzej Zdrojewski (Parti populaire européen, Pologne)

Emma Rafowicz (Alliance progressiste des socialistes et démocrates, France)

Diana Riba i Giner (Verts/Alliance libre européenne, Espagne)

Hristo Petrov (Renew Europe, Bulgarie)

Les commissions examinent les propositions législatives, désignent des équipes de négociation chargées de mener des discussions avec les ministres de l'Union européenne, adoptent des rapports, organisent des auditions et contrôlent les organes et institutions de l'UE.

Photographie : le Parlement européen (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) et Nela Riehl (Parlement européen)