Un podcast pour redécouvrir la littérature classique

« J’ai toujours trouvé que les anecdotes revêtaient un extraordinaire pouvoir de fascination. Durant mes cours d’histoire et de littérature, ces détails, d’apparence insignifiants, me semblaient être révélateurs d’un grand tout », dévoile Anna Rodriguez. C’est ainsi qu’elle a lancé le podcast Les Dessous de la Littérature.

Essentiellement enseignée au collège et au lycée, d'une manière assez, voire trop conventionnelle, la littérature ne manque pas d'atouts pour susciter l'intérêt. « La plupart des écrivains ayant marqué la littérature ont également façonné l’Histoire, menant à des destinées hors du commun », avance-t-elle.

Beaumarchais, par exemple, a signé Le Mariage de Figaro, mais a aussi assumé la fonction d’espion de la couronne, avant de livrer au trafic d’armes. Étonnant, non ? Olympe de Gouges, quant à elle, a non seulement rédigé le texte très formel de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais fut par ailleurs autrice de théâtre.

« Je souhaite dépoussiérer l’image que l’on peut avoir de la littérature », glisse Anna Rodriguez. « Je suis persuadée qu’on peut redécouvrir ces œuvres en en apprenant plus sur la personnalité de l’auteur ».

C’est là toute l’ambition du programme de la saison 1, qui compte une trentaine d’épisodes.

Vers une saison 2 ?

La méthode d’écriture est aussi singulière que peut l'être la personnalité d’un auteur. « Quand on compare les méthodes d’écriture de Flaubert et Jane Austen, elles n’ont rien à voir ! Et pour cause, chacune d’entre elles est le résultat d’une subjectivité mise en action », poursuit-elle.

Certaines destinées de manuscrits sont presque plus épiques que leur propos : le manuscrit des Cent Vingt Journées de Sodome du Marquis de Sade a eu une histoire proprement romanesque, avant d’être acquis par la Bibliothèque nationale de France. « C’est un plaisir, quand on aime les histoires, les rebondissements de situation, que de s’amuser à la conter. »

Pour la saison 2, l’animatrice fait appel au financement participatif par le biais d’une campagne Ulule. En effet, les épisodes de la saison 2 impliqueront un nouveau concept. « J’ai eu l’envie pour ces nouveaux épisodes, de proposer davantage d’immersion aux auditeurs. Ainsi, je les emmènerai chez Alexandre Dumas ou encore dans la maison d’enfance de Colette et j’explorerai avec des intervenants, ce que le lieu le plus intime qui soit, une maison, un foyer, peut révéler d’une destinée littéraire. »

Chaque don fera l’objet d’une contrepartie littéraire mettant à l’honneur, évidemment, la littérature : sticker à l’effigie de Rimbaud, édition reliée d’un classique de la littérature, ou un coffret de lectures choisies par Anna Rodriguez.

Bien sûr, l’envie de poursuivre sur les anecdotes littéraires ne la quitte pas et, si la campagne est financée avec succès, d’autres formats pourraient voir le jour. « Ce ne sont pas les idées qui manquent à ce sujet », assure-t-elle.

Le financement participatif pour soutenir le projet d'Anna Rodriguez se trouve à cette adresse.

Crédits image : Anna Rodriguez

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule