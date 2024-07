L’entreprise Lafarge et ses dirigeants ont-ils financé Daech ?

Interrogeant la réalité de ce “coûte que coûte”, Justine Augier documente le travail acharné d’une poignée de jeunes femmes – avocates, juristes, stagiaires – qui, croyant en la justice, dédient leur intelligence et leur créativité à rendre tangible la notion de responsabilité.

L’entreprise Lafarge et ses dirigeants auraient financé Daech et mis en danger leurs employés syriens quand ils avaient mis à l’abri leurs ­salariés expatriés, pour continuer d’exploiter une cimenterie en Syrie alors que la guerre y sévissait. Cette histoire nous renvoie une certaine image de notre monde, en fait saillir plusieurs traits : le cynisme, le mépris de certaines vies, l’obsession destructrice du profit, le ­renoncement aux principes quand il s’agit d’œuvrer dans des pays « lointains », une vision étroite de la responsabilité nourrie d’une longue impunité, une langue défaite, devenue incapable de penser la gravité de ce qui advient. Cette affaire a produit de nombreux récits et j’ai voulu en arpenter une face méconnue, ­raconter comment un petit nombre de femmes, juristes et avocates, tentent d’obtenir justice. Avec des moyens dérisoires, elles ont révélé les faits, enquêté, porté plainte et continuent, dans l’attente d’un procès dont la perspective ne cesse de reculer, de défier les forces considérables déployées par les plus grands cabinets d’avocats d’affaires. – Justine Augier

Leur objectif marque un tournant dans la lutte contre l’impunité des groupes superpuissants : faire vivre et répondre de ses actes cette “personne morale” qu’est l’entreprise, au-delà de ses dirigeants, pour atteindre un système où l’obsession du profit, la fuite en avant et la mise à distance rendent possible l’impensable.

Les éditions Actes Sud nous en offrent les premières pages en avant-première :

Chez Actes Sud, Justine Augier a publié Jérusalem (2013), Les Idées noires (2015), De l’ardeur (2017, prix Renaudot Essai), Par une espèce de miracle (2021) et Croire, Sur les pouvoirs de la littérature (2023, prix de L’Héroïne Madame Figaro).

Elles confrontent les grandes entreprises à leurs responsabilités, luttent pour l’égalité ­devant la loi et dévoilent des manières de faire, collectives, inventives, pleines de considération pour des souffrances trop souvent laissées dans l’ombre, pleines de l’envie que le droit devienne plus juste, pleines d’attention pour les mots, dont elles sont persuadées qu’ils peuvent convaincre et bouleverser la donne. La littérature travaille le temps, relie les êtres et les lieux, entretient un lien profond avec ces affaires de responsabilité. Elle sait prendre soin des lueurs repérées, desserrer un peu le sentiment d’impuissance qui souvent étreint et fige, transmettre avec précaution ces éclats qui ont le pouvoir de relancer l’imagination, de raviver notre désir de possible ; alors je m’approche de ces femmes à la tâche qui ne renoncent pas, attisant pour nous et sans relâche leur rêve de justice.

– Justine Augier

