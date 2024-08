Voyage temporel, direction l'époque des dinosaures

Là-bas, ils rencontrent le féroce T-Rex, ou encore le sympathique Wannanosaurus, surnommé Wanna. Leur aventure les conduit à des découvertes fascinantes et à une fuite palpitante face au danger au cours de laquelle ils démontreront leur courage et leur ingéniosité.

L’aventure, la découverte scientifique et de l’amitié sont au coeur du Club des Dinosaures. L’auteur Rex Stone utilise l'exploration des fossiles comme un moyen d'éveiller la curiosité scientifique des jeunes lecteurs, tout en soulignant l'importance de l'amitié et de la collaboration à travers les personnages de Justin et Rosa. Les découvertes paléontologiques servent de toile de fond pour des leçons sur la persévérance et l’esprit d’équipe.

Cette aventure jurassique est traitée avec une intensité croissante, chaque chapitre ajoutant une nouvelle couche de mystère et de suspense. Les découvertes scientifiques sont intégrées de manière ludique grâce à l’utilisation de la tablette de Justin, rendant les informations accessibles pour les jeunes lecteurs.

Le style de Rex Stone dans Le Club des Dinosaures est léger et engageant, parfaitement adapté aux jeunes lecteurs. Les dialogues sont naturels et vivants, renforçant l’immersion dans l’aventure. Les illustrations de Louise Forshaw enrichissent le récit et offrent des visuels dynamiques qui captivent l’imagination.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2024 : les romans en avant-première