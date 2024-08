L'auteur de Sherlock Holmes résout de nouvelles énigmes

Baskerville Hall, bien plus qu’une simple institution scolaire, se révèle être un lieu imprégné de mystères et de savoir. Les matières enseignées sont aussi diversifiées qu’exigeantes : sciences théoriques, arts équestres, anatomie et escrime. Ces disciplines, présentées avec une rigueur académique exceptionnelle, vont au-delà des normes de l’époque. Arthur, bien que novice, se distingue rapidement par son intelligence et sa curiosité, suscitant à la fois jalousie et admiration.

Mais son parcours à Baskerville Hall n’est pas de tout repos... Les cours sont exigeants, et chaque leçon est une épreuve de plus à surmonter. D’autant plus que de nombreux mystères planent autour de l’école : disparitions inexplicables, messages codés, et la présence de forces obscures menaçant l’équilibre de Baskerville Hall. Arthur, à la manière d’un jeune détective, doit démêler ces énigmes tout en poursuivant ses études.

Standish Ali, dans une traduction d’Isabelle Troin, imprègne son roman de subtiles (ou très évidentes) références aux plus célèbres histoires de Sir Arthur Conan Doyle. L’école même, Baskerville Hall, évoque les célèbres Chiens de Baskerville (Le Livre de Poche, 2008) de l’auteur. L’on note également la présence du grand rival de Sherlock Holmes, Sebastian Moran, ennemie d’Arthur, qui sèmera son chemin de nombreuses embuches...

Des personnages secondaires inspirants

Arthur est entouré de figures inspirantes qui le guident et l’encouragent, tout en lui laissant la liberté de découvrir par lui-même. Le thème de la famille, toujours en filigrane, rappelle au jeune héros les raisons profondes de son engagement et de ses efforts.

Parmi les personnages marquants, George Edward Challenger se distingue par son approche pédagogique non conventionnelle. Son enthousiasme contagieux et son dévouement à l’éducation font de lui une figure centrale et respectée.

Aventure rime avec apprentissage

Les interactions entre Arthur et George Edward Challenger illustrent parfaitement le rapport entre maître et élève, où l’apprentissage est aussi une question de respect mutuel et d’admiration. Quant aux personnages secondaires, tels que Pocket et Jimmie, ils apportent des éléments de soutien et de diversité narrative, chacun avec ses propres compétences et histoires.

Ali Standish, par son style narratif fluide et précis, réussit à captiver le jeune public tout en restant accessible. Les descriptions des lieux et des situations sont riches et immersives, permettant aux lecteurs de s’imprégner pleinement de l’atmosphère de Baskerville Hall. Les dialogues, à la fois vifs et réfléchis, apportent une dynamique particulière à l’intrigue, soutenue par des figures de style variées qui enrichissent le texte.

Les Mystères de Baskerville se révèle être un roman jeunesse où aventure et apprentissage se mêlent harmonieusement. Ali Standish offre à ses lecteurs une œuvre dense et fascinante, où chaque page invite à la découverte et à la réflexion.

À paraître le 29 août.

Un extrait de l'œuvre est à découvrir en avant-première en cliquant ici.

