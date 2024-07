Une semaine pour prouver les bienfaits de la lecture pour les enfants

Stanislas Dehaene, le professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale, est formel : apprendre est le plus grand talent de l’espèce humaine. « Plus encore que des Homo sapiens, nous sommes des Homo docens ! », affirme-t-il sans ambages, et le prouve dans une série de l'été diffusée sur les ondes de France Inter, Une idée dans la tête. Cette semaine, il s'est spécifiquement concentré sur l'intérêt de la lecture dès le plus jeune âge.