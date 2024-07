Bible, enluminures et livre de choeur : à Seoul, on chantera en latin

La Foire fut initiée en septembre 2022, marquant l'expansion en Asie de Frieze, une société médiatique et événementielle basée à Londres, connue pour ses foires d'art à Londres, New York et Los Angeles.

À ce titre, la galerie Les Enluminures, fondée à Paris en 1991 (et depuis déployée à Chicago et New York) annonce sa présence pour Frieze Seoul, du 5 au 8 septembre prochain. Et n’arrivera pas les mains vides, tant s’en faut : elle exposera un ensemble de manuscrits enluminés et de bijoux spectaculaires du Moyen Âge et de la Renaissance.

L’un des joyaux textuels sera cet exemplaire d’une Bible enluminée du XIIIe siècle provenant d’Oxford, en latin (photo d'illustration principale). Elle est attribuée à William de Brailles – ou son atelier tout du moins : il était l’un des deux seuls enlumineurs anglais de l’époque connus par leur nom.

L’œuvre est particulièrement belle et recopiée dans une écriture gothique minutieuse. Les lettres sont parfaitement exécutées, avec des dragons et autres animaux évocateurs. Sa réalisation est datée autour de 1230.

Autre occasion de s’émerveiller, avec un livre de chœur, daté de 1526, également en latin (voir ci-dessous). Ces ouvrages de musique avaient toujours de grandes dimensions (format in-folio ou in-plano), puisqu’ils étaient posés sur un lutrin. De la sorte, ils étaient lus par des chantres ou des musiciens qui l’entouraient.

Celui-ci est issu du Bas-Rhin (probablement Cologne). Les moines chartreux menaient une vie austère, seuls et en silence au sein de communautés d’ermites. Imaginez alors ce que la musique de la liturgie de la messe, telle qu’incarnée dans ce manuscrit, aurait dû signifier pour eux.

Ils ont dû également se réjouir de la couleur que l’on retrouve dans ces pages ornées de bordures de stylos teintées et de charmantes initiales historiées, brillantes d’or et d’argent.