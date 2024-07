Enchères : Jim Morrison et Thomas Pynchon à l’honneur

Ce mois de juillet, Dawsons mettra aux enchères de véritables morceaux d’histoire issus d’une collection privée d’autographes estimée à plus de 60.000 £. Cette collection exceptionnelle inclut les signatures de figures emblématiques telles que The Beatles, Mao Zedong, Neil Armstrong, Bob Marley, Nirvana, Nelson Mandela, et Mahatma Gandhi.

La majorité des pièces de collection proviennent de la succession de Franz-Peter Bach, un collectionneur allemand d'autographes de longue date. Il a commencé à collectionner dans les années 1980, en suivant les tournées musicales en Allemagne, ainsi qu'en assistant à des bourses d'échange à Hanovre, où, en plus d'échanger des autographes, il obtenait les adresses de célébrités auxquelles il écrivait ensuite directement pour obtenir des signatures. Sa collection a été méticuleusement rassemblée, principalement dans des albums, et enrichie au fil des années.

Les passionnés de littérature et de musique seront particulièrement intéressés par une première édition et un premier tirage du recueil de poèmes de Jim Morrison, cofondateur du légendaire groupe de rock The Doors, dont il fut membre de 1965 jusqu'à sa mort prématurée en 1971, dans la capitale française. Les conditions énigmatiques de son décès à l'âge de 27 ans lui ouvre les portes du célèbre « Club des 27 », l'élevant au statut de légende.

Figure emblématique du rock et des protest songs, Jim Morrison s’est vigoureusement opposé à la guerre du Viêt Nam, bien qu’il n’ait jamais revendiqué d’idéologies politiques spécifiques. Sa popularité en tant que sex-symbol et star du rock a souvent éclipsé sa carrière littéraire, qu’il considérait pourtant comme sa véritable vocation. En France, ses œuvres, au nombre de quatre, ont été publiées par des maisons telles que Le Castor Astral et Christian Bourgois Éditeur.

Dédicace signée de la main de Jim Morrison / © Dawsons

Aujourd’hui, Dawsons propose une première édition et un premier tirage de The Lords and The New Creatures, dédicacée « Pour Jamie... » avec sa signature inscrite sur la page intérieure. Estimé entre 6000 et 8000 £ (lot 68), ce livre constitue une pièce maîtresse de la collection.

Thomas Pynchon : Un auteur énigmatique mis à l’honneur

Un autre élément majeur de cette vente aux enchères est une première édition signée de l’œuvre de fiction postmoderne Vineland du romancier américain Thomas Pynchon. La dédicace indique : « Pour Marcel, avec mes meilleurs vœux, Thomas Pynchon. » Ce livre, qui a figuré pendant 13 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, a rencontré un succès phénoménal. Dans sa reliure d’origine et sa jaquette, il est estimé entre 4000 et 6000 £ (lot 49).

Thomas Pynchon, l’un des écrivains les plus énigmatiques et influents de son époque, a abandonné une carrière en génie physique après ses études à l’université Cornell, où il a côtoyé Vladimir Nabokov, pour se consacrer à l’écriture.

Auteur de huit romans, dont le plus célèbre est probablement Gravity's Rainbow (L'Arc-en-ciel de la gravité en français, publié aux éditions du Seuil en 2007, trad. Michel Doury), l'auteur s’inspire largement des mouvements de contre-culture des années 1960 et 1970. Ses œuvres explorent des thématiques sombres telles que la paranoïa, la guerre, la technologie, la sexualité et le contrôle social.

Photographie de la signature de l'écrivain Thomas Pynchon / © Dawsons

L’approche audacieuse de l'auteur en matière de narration, mêlant réalisme et surréalisme, ainsi que sa capacité à créer des mondes riches et détaillés, ont inspiré de nombreux écrivains et continuent de captiver les lecteurs du monde entier.

L'intégralité de la vente est à retrouver en cliquant ici.

Crédits image : © Dawsons