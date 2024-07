Les romans de Xavier Le Clerc et Adèle Rosenfeld Prix PEN Translates 2024

Ce programme prend en charge jusqu'à 75 % de ces coûts pour les projets retenus, et envisage même de couvrir jusqu'à 100 % dans le cas où le chiffre d'affaires annuel de l'éditeur est inférieur à 500.000 livres sterling. 16 prix ont été remis parmi un nombre record de soumissions, révèle Will Forrester, responsable des programmes littéraires chez English PEN, nous apprend The Booksellers.

L'écrivain Xavier Le Clerc a été honoré pour Un Homme sans Titre, publié en France en septembre 2022 chez Gallimard, et traduit du français par William Rodarmor pour Saqi Books. Il est accompagné par Adèle Rosenfeld et ses Méduses n'ont pas d'Oreilles, édité en France chez Grasset en janvier 2022, et traduit du français par Jeffrey Zuckerman pour MacLehose Press.

Le premier texte décrit le voyage d'un homme vaillant, longtemps silencieux et éloigné, qui a quitté l'Algérie en 1962 pour être embauché comme ouvrier à la Société métallurgique de Normandie, le second raconte Louise, partiellement sourde depuis l'enfance, confrontée à la décision de subir une implantation cochléaire qui transformerait irréversiblement son audition naturelle en une audition synthétique, remettant en question son unique perception du monde.

Xavier Le Clerc, de son vrai nom Hamid Aït-Taleb, est un romancier algérien qui a publié trois romans. Les méduses n’ont pas d’oreilles est le premier roman d'Adèle Rosenfeld.

À noter, le choix d'également récompenser la Camerounaise Osvalde Lewat pour son roman Les Aquatiques, publié en France aux Escales en août 2021, traduit du français par Maren Baudet-Lackner pour Cassava Republic Press. Une traduction soutenue initialement par la bourse PEN Presents pour les traductions d'échantillons. Un ouvrage par ailleurs déjà lauréat des Grand prix panafricain de littérature, du Prix Ahmadou Kourouma de littérature et du Prix de l’Académie Française du rayonnement de la langue et de la littérature françaises 2022.

L'écrivaine franco-vietnamien Thuận fait partie de la liste des lauréats, pour L’ascenseur de Saïgon, traduit en français par Janine Guillon pour Riveneuve éditions en 2013, et traduit du vietnamien par Nguyễn An Lý pour Tilted Axis Press.

Les autres lauréats sont :

Haseena et autres histoires, de Banu Mushtaq, traduite du kannada par Deepa Bhasthi, And Other Stories (soutenue initialement par la bourse PEN Presents pour les traductions d'échantillons)

Ää : Manifestes sur la diversité linguistique, de Yásnaya Elena A Gil, traduit de l'espagnol par Ellen Jones, Charco Press

Reservoir Bitches, de Dahlia de la Cerda, traduit de l'espagnol par Heather Cleary et Julia Sanches, Scribe UK

Délicieuse Faim, de Hai Fan, traduit du chinois par Jeremy Tiang, Tilted Axis Press

La Belette et la Putain, de Martha Luisa Hernández Cadenas, traduit de l'espagnol par Julia Sanches et Jennifer Shyue, Héloïse Press

Le Congrès des Disparus, de Bernardo Kucinski, traduit du portugais par Tom Gatehouse, Latin America Bureau

Sur la Ligne de Greenwich, de Shady Lewis, traduit de l'arabe par Katharine Halls, Peirene Press

Eau : Une Chronique, de Nguyễn Ngọc Tư, traduit du vietnamien par Nguyễn An Lý, Major Books

Les Sauvages, d'Antonio Ramos Revillas, traduit de l'espagnol par Claire Storey, HopeRoad

Samahani, d'Abdelaziz Baraka Sakin, traduit de l'arabe par Mayada Ibrahim et Adil Ibrahim Babikir, Foundry Editions

Zombieland, de Sørine Steenholdt, traduit du groenlandais par Charlotte Barslund, Norvik Press

Iran + 100, porté par un collectif d'auteurs, traduit du farsi par une équipe de traducteurs, Comma Press

La libraire So Mayer, co-président du comité consultatif de traduction d'English PEN a notamment salué « de nouvelles écritures queer en français de romanciers algériens et camerounais ; deux mystères féministes vietnamiens très mobiles ; de la fiction arabe d'un écrivain égyptien vivant à Londres Est et d'un écrivain soudanais noir vivant en Autriche ; les subtilités de la langue d'un point de vue sourd/malentendant ; le monde sensoriel de la nourriture tel qu'expérimenté par les communistes malais en guerre ; et deux célébrations éblouissantes de l'art de la nouvelle en farsi et en kannada. »