Dans cette maison, le livre d'artiste trouve une seconde jeunesse

Aux Rencontres nationales de la librairie, en juin dernier à Strasbourg, le petit bout de table occupé par les Éditions du livre dans le stand collectif de la région Grand Est a des airs d'exposition. Pourtant, il est ici permis de toucher les livres, et même vivement conseillé de les manipuler, d'en tourner les pages, de les superposer, voire de les déplier en d'insoupçonnables corolles.

Jouer avec le livre

Dans chacun de ses livres aux couleurs éclatantes se déploie une expérimentation, une œuvre de contraste et de graphisme qui met au défi et en perspective les techniques d'impression. Prenez Matriochka, de Fanette Mellier, paru en 2020. Ce très petit livre, de 6,5 sur 8,5 cm, reproduit en quelques pages le principe des poupées gigognes, avec 16 figurines qui se révèlent au fil de l’ouvrage.

À la petite taille s'est ajouté un autre pari avec l'imprimeur : des points de dorure, non pas réalisés sur la couverture, comme le veut l'habitude, mais sur chacune des pages du livre. Alexandre Chaize, fondateur des Éditions du livre, a trouvé un partenaire de choix avec l'imprimeur Art & Caractère, situé non loin de Toulouse.

Matriochka, de Fanette Mellier, 2020 (créditis Éditions du livre)

« La personne qui a réalisé la dorure pour ce livre a visiblement bien aimé travailler sur le livre », nous garantit-il. « Nous avons beaucoup travaillé avec cet imprimeur, qui joue le jeu d'expérimenter. Cela lui permet aussi de mieux connaitre ses machines et les techniques d'impression. »

Mille façons de façonner

Autre défi posé, et de taille, puisqu'il s'agit d'un leporello, ces livres accordéons qui se déplient en une longue bande de papier. Hello tomato, de Marion Caron et Camille Trimardeau, ne montre d'abord que des surfaces colorées, unies. Mais l'ajout de 25 pochoirs permet de faire apparaitre des fruits et des légumes, d'une manière aussi simple qu'astucieuse.

Hello tomato, de Marion Caron et Camille Trimardeau, 2021 (Éditions du livre)

De quoi éveiller les esprits des plus jeunes et réveiller ceux qui pensent avoir tout vu. Et donner quelques sueurs froides à l'imprimeur (Stipa, non loin de Paris, cette fois) et à l'éditeur lui-même. « D'habitude, le leporello consiste en une seule grande image, qui sera en quelque sorte découpée par les pliages. Mais, ici, l'impression faisait apparaitre des ruptures de couleurs très nettes, qui imposaient un pliage au cordeau... » Heureusement, le résultat ne fait pas... un pli.

Pour Birds, de Damien Poulain, le principe des livres pêle-mêle a cette fois été exploité, avec des formes géométriques et des couleurs très contrastées, une fois encore. Selon les assemblages de pages, une cinquantaine d'oiseaux peuvent se nicher dans l'ouvrage... Cette fois, une imprimerie polonaise a été mise au travail, puisque l'ouvrage, « où les raccords de couleurs sont très nets et très précis », nécessitait une coupe franche, d'une seule traite.

Birds, de Damien Poulain, 2023 (Éditions du livre)

« Le façonnage est souvent méconnu du public, alors qu'il s'agit peut-être du moment le plus crucial dans la fabrication d’un livre », observe aujourd'hui Alexandre Chaize. Le catalogue de sa maison compte une quinzaine de titres hauts en couleur, ces dernières étant obtenues soit par impression directe (les teintes correspondent à des couleurs Pantone bien définies) ou par quadrichromie (quatre couleurs primaires sont mélangées pour obtenir la teinte voulue).

Faire du livre une œuvre

Venu du fanzinat, Alexandre Chaize a gardé ce goût du travail manuel, des petits tirages (autour de 2000 à 3000 exemplaires environ) et, surtout, du livre indiscernable de l'œuvre. « Les ouvrages que je publie ne dérivent pas d'une œuvre initiale scannée, puis reproduite, comme pourrait l’être une illustration, un dessin original. Moi, préexistant au livre, j’ai des fichiers informatiques, mais ni plus ni moins », explique l'éditeur.

Il cite ainsi l'exemple de Bloom, de Julie Safirstein, un livre pop-up à 360° qui se déploie telle une fleur. « À l'origine, je n'ai que des formes noires sur l'ordinateur, puisque les couleurs n'apparaissent que chez l'imprimeur. Quand j'ai approché Julie pour le livre, elle avait cette forme en tête, sans savoir vraiment quoi en faire. Nos discussions ont finalement dirigé l'œuvre. »

Alexandre Chaize présentant Bloom, aux Rencontres nationales de la librairie, à Strasbourg, le 17 juin 2024 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Derrière cette méthode, plusieurs inspirations, à commencer par Bruno Munari (1907-1998), un artiste plasticien italien que Chaize considère comme « le papa du livre jeunesse contemporain », avec, notamment, Dans la nuit noire, disponible en France aux éditions Les Grandes Personnes. « En utilisant des calques, des plis, des perforations, il a créé le vocabulaire du livre jeunesse contemporain. »

Pour son approche du statut de l'œuvre, l'éditeur convoque Edward Ruscha, photographe américain né en 1937, qui a fait du livre une sorte d'incarnation permanente et mobile de ses œuvres. « La forme finale de son travail, en quelque sorte, est le livre. Celui-ci n’était plus, d’un coup, un catalogue d’exposition, mais l’œuvre elle-même, une véritable révolution », rappelle Alexandre Chaize.

Une maison, un salon

Distribués par Serendip, les ouvrages des Éditions du livre sont aussi vendus par correspondance, via le site de la maison, à de nombreux acheteurs étrangers, intrigués par cette production atypique. Aidés par des pages sans textes (sauf pour Mon Grand Est, signé par Nicolas Mathieu et illustré par André Derainne, Jochen Gerner, Mona Leu-Leu, Saehan Parc et Émilie Vast), les titres s'exportent bien, jusqu'à Taïwan ou Séoul.

Lyonnais « à la base », Alexandre Chaize sort des Arts décoratifs de Strasbourg en 1999 avec un penchant certain pour la performance, « quand j'y étais entré pour faire de la BD », s'amuse-t-il aujourd'hui. Le fanzinat le rapprochera finalement de l'édition, avec de premières publications reliées à la main et limitées à quelques centaines d'exemplaires.

« À partir de 2011 et jusqu'en 2013, les Éditions du livre ont commencé en explorant plusieurs directions à la fois, avec un penchant pour le dessin contemporain et l'illustration. En 2013, j'ai décidé de resserrer la ligne éditoriale en me concentrant sur la jeunesse », explique le fondateur. Il concède des références assez classiques dans le domaine, avec un goût plus prononcé pour le fameux lapin blanc de Dick Bruna, mais sans plus.

Ses goûts en matière d'art et de graphisme l'ont plutôt amené vers une production « jeunesse », mais qui portera aussi l'imaginaire d'adultes. « Le travail avec des plasticiens mène finalement vers ce type d'ouvrages, même si eux n’ont pas l’habitude de faire de la jeunesse ou du livre tout court », explique-t-il. Graphiste à mi-temps, Alexandre Chaize a fait de son salon le siège de sa maison, ce qui lui permet « de jouir d’une certaine liberté dans les projets éditoriaux ». Et d'en faire profiter les autres, artistes comme lecteurs.

Photographie : Extrait de Panorama, de Fanette Mellier, Éditions du livre, 2022