Leonetto Cappiello aux enchères : entre art et arabesques

Le 19 juin 2024, Artcurial organisera une vente en partenariat avec les experts Emmanuel Lhermitte et Philippine de Sailly. Cette vente mettra en avant la collection de Jean Bourdel, un bibliophile passionné qui a rassemblé, dès les années 1920 et pendant plus de cinquante ans, l'une des plus importantes bibliothèques du siècle dernier dédiée aux impressions gothiques en français et aux poètes et écrivains du XVIe siècle.