Antipodes : des colons ahuris au pays d'Indiens cannibales

Les connaissances sur les Tupinambas proviennent principalement des missionnaires européens, français et portugais, qui avaient pour mission d’envoyer des Français vivre parmi les Indiens pour servir d’intermédiaires entre les colonisateurs et les autochtones. Ils ont tenté de les convertir et ont rapporté leurs expériences, souvent de manière biaisée. Le cannibalisme et la nudité étaient particulièrement choquants pour eux.

À une époque où le catholicisme dominant est contesté par le protestantisme, les Tupinambas représentent une expérience radicale d’altérité culturelle et religieuse. Chaque protagoniste découvre un Nouveau Monde où l’étrange devient la norme. Dans cette jungle brésilienne, marquée par des violences armées et le cannibalisme, David B. et Éric Lambé explorent la notion de barbarie, à la fois projetée sur l’autre et parfois cachée en soi.

L’histoire s’ancre chez ces Indiens dès le début, et à aucun moment ne passe par le regard du colonisateur, comme c’est souvent le cas. Ici, le récit est davantage raconté du point de vue des autochtones : Nicolas, le prisonnier, cherche à s’intégrer à cette société. Tout pluôt que de retourner à Fort Coligny, où Villegagnon gouverne par la terreur en tentant d’établir une colonie française.

Cependant, il reste en décalage sur certains points, notamment le cannibalisme. Il était crucial de montrer les incompréhensions et les fantasmes que chacun peut projeter sur l’autre.

S’appuyant sur une réalité historique méconnue, David B. capte l’humour, la cruauté et l’improbabilité de la période dite de la France Antarctique, créant un récit d’aventures riche en fantaisie et profondeur. Éric Lambé, par son langage graphique, exprime toute l’étrangeté réciproque entre Indiens et Occidentaux, transformant Antipodes en une véritable fable poétique.

Il y a également introduit une histoire d’amour, avec une certaine réussite, car la vie des femmes dans ces sociétés indiennes était loin d’être enviable. Il était donc essentiel de rester crédible et de ne pas présenter un personnage de femme émancipée. Cependant, il a essayé de lui donner un rôle significatif, en évitant de montrer des aspects comme le travail quotidien aux champs.

Éric Lambé, s’est échiné à ce que la musique soit graphiquement exprimée — en tant qu’apport essentiel de Nicolas aux Indiens. Elle accompagne les fêtes comme les batailles. Une belle astuce pour dessiner les contours des phylactères souligne ainsi les différents langages ainsi que leurs spécificités sonores – autant que la musicalité du chant tout en gardant une lecture fluide.