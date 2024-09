Voisines, voisins : parcourir les territoires de la francophonie

Avec près de 650 km de frontière en partage avec la Belgique, le territoire des Hauts-de-France et la Fédération Wallonie-Bruxelles avaient plus qu’un petit quelque chose en commun. Au commencement, ce sont des liens informels qui s’établissent : des échanges autour des textes, de l’Histoire et plus encore. L’AR2L avait déjà signé une convention sur trois ans avec les professionnels du livre (libraires, éditeurs et auteurs), destinée à renforcer les liens entre chacun, mais surtout, en créer de nouveaux.

La perspective d’ouvrir plus largement le périmètre d’action en se rapprochant d’interlocuteurs francophones tombait sous le sens. « Soutenir les auteurs et éditeurs dans leur déplacement sur les salons, par exemple, représente une opportunité de découverte : en travaillant main dans la main avec le Salon du livre de Bruxelles, nous œuvrons pour la création d’échanges durables entre nous », assure François Annycke, directeur de l’Agence.

Or, cette notion de voisinage, que renforce la connexion linguistique, porte un message plus fort encore : « Tout ce qui participe d’une meilleure connaissance des acteurs, d’un côté comme de l’autre de la frontière, alimente cette idée fondamentale de bibliodiversité. Les lecteurs sont les grands gagnants dans la réciprocité qui s’installe », poursuit-il.

D’autant que l’AR2L entretient des relations plus larges : Normandie et Grand Est sont deux régions partenaires impliquées dans cette perspective. Un circuit court, avec une valorisation mutuelle : « What else », demanderait George Clooney ?

D’autant que pour les librairies des Hauts-de-France, aussi bien que celles de Belgique francophone, ces actions en partage favorisent amplement la découverte de nouveaux catalogues. « Il y a une question de surdiffusion qui se joue ici », reprend François Annycke. « Pour les libraires de notre région, par exemple, cela permet de s’ouvrir à des titres d’éditeurs de Normandie ou du Grand Est qui sont parfois à proximité, mais méconnus ; l’inverse est vrai aussi. »

De même pour ce qui concerne la lecture publique, bien que la formation à l’action culturelle soit plus spécifique. En favorisant l’intervention de spécialistes aussi bien que d’acteurs privilégiés, l’Agence favorise les échanges et la mobilisation. « Ouvrir les horizons est une perspective désirable », poursuit le directeur. Un clin d’œil à la thématique des journées professionnelles organisées en février dernier, qui réunissait toute l’interprofession du territoire.

« Cette pratique de voisinage culturel n’est une première ni pour l’Agence, ni pour Le Grand Hornu qui avait organisé pendant un temps, sous ce terme, des programmes d’actions culturelles avec le musée d’art moderne, d’art brut et d’art contemporain de Villeneuve-d’Ascq. Le but était de créer des allers et venues entre les deux structures. D’ailleurs, l’origine du mot voisin est la même que celle de l’adjectif vicinal, ce qui tend à mêler les questions de situation et de trajectoire. Nous sommes voisins par la géographie et par les chemins qui nous rassemblent. » – Edito de François Annycke - Toutes voisines, tous voisins !

D’autant qu’avec l’arrivée des collections presse de la BnF en 2029 à Amiens, la ville et donc la région renforcera sa visibilité et jouera un rôle considérable, notamment en matière de politique de conservation des périodiques.

Or, si toutes ces actions prennent forme et réussissent, elles ont avant tout pour corollaire d’inspirer les autres acteurs du livre, sur les territoires environnants, en France comme en Belgique. « Les Hauts-de-France ont ainsi signé une convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Grand Est est sur le point de signer un document similaire. »

Le développement des rencontres croisées et de partages d’expérience devient, plus que jamais, un enjeu pour l’édition francophone… loin des préoccupations parisiennes.

Illustration : Le Royaume de France avec ses acquisitions divisées en gouvernements de provinces / par I.B. Nolin Nolin, Jean-Baptiste (1657?-1708) - Gallica / BnF