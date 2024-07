Échapper aux touristes, effacer les JO, aller aux Solidays… et si vous aviez 3 voeux ?

Plongez dans cette histoire au décors oriental qui vous donnera le goût d’ailleurs et de voyage. Il y a une quête. Il y a du mystère. Et un mauvais génie. Mais L’Ombre de la Sultane c’est aussi une héroïne au caractère bien trempé, une relation entre les héros remplie de quiproquos, une ombre bien mystérieuse, des intrigues politiques, le tout soupoudré de magie ! Sans oublier, la jolie plume de Djenny Bergiers : elle va vous emporter dans une aventure étonnante pleine de Djinns et de secrets ! - Scrineo

L’Ombre de la Sultane nous plonge dans le royaume de Sahar. La princesse Maliha, dotée d'une ombre magique, est en quête de vérité et de pouvoir au sein d'un environnement oppressif et dangereux. Quant à son demi-frère Acheq, il cherche à protéger Maliha tout en consolidant leur position face aux menaces internes et externes. Intrigues, batailles, créatures surnaturelles, goules, complots politiques... une farandole d'obstacles attend la princesse.

La quête de pouvoir et l’identité sont des thèmes majeurs du roman. Maliha doit découvrir qui elle est réellement et comment utiliser son don pour naviguer dans un monde où les apparences et les manipulations dominent. La loyauté, le devoir et les sentiments personnels sont des enjeux qui s'entremêlent et la politique, les luttes pour le trône et les alliances ajoutent une dimension stratégique au récit.

Un ouvrage qui nous rappelle Le Trône de Fer (George R.R. Martin), où les personnages sont constamment confrontés à des choix difficiles pour préserver leur pouvoir ou leur intégrité .

Le style de Djenny Bergier se distingue par une écriture fluide et des termes exotiques et imagés, renforçant l’immersion dans le monde de Sahar. Le dynamisme révèlent les tensions et les alliances entre les personnages et des métaphores enrichissent le texte et permettent de mieux saisir les émotions des protagonistes.

L’Ombre de la Sultane est une œuvre captivante qui allie intrigue politique, magie et quête identitaire. Djenny Bergier réussit à créer un univers riche et complexe, peuplé de personnages attachants et de défis palpitants. Ce roman s’inscrit parfaitement dans le genre de la romantasy, offrant à ses lecteurs une aventure épique au cœur d’un royaume exotique.