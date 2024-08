Laura Swan : “L'amour de Shayn et June est très pur, malgré les apparence

Shayn, l’enseignant, n’aurait jamais dû se rapprocher de June : dans ce prestigieux lycée privé, leur relation interdite était presque trop parfaite pour durer. Ainsi, quand le passé de Shayn refait surface, il doit se séparer de celle qu’il aime, pour la protéger – une décision d’ailleurs bien plus douloureuse qu’il ne l’imaginait. D’autant que le danger les guette…

Avec ce tome 2, les deux personnages gagnent en maturité, explique la romancière : « Ils apprennent l’un de l’autre. Accepter l’amour de l’autre et s’accepter soi. » Une évolution inévitable, dans une atmosphère si dure : « June évolue dans un double contexte de violence : celles morale et physique qu’elle a subies, devenues indissociables. Elle s’est construite par ce qu’elle a enduré et endure encore. »

Loin des ouvrages racontant des relations hautement toxiques, Shayn et June vivent une véritable complémentarité : « Leur amour est très pur, malgré les apparences. Le premier tome s’est construit autour d’une fuite : maintenant, ils partent à la découverte d’eux-mêmes. » Avec une dimension lumineuse : « Certaines personnes sont tellement plongées dans le noir qu’elles n’hésiteraient pas à vous brûler pour apercevoir de la lumière », poursuit l’autrice.

EXTRAIT – Troublemaker Tome 2, de Laura Swan

Une noirceur qui découle d’une culpabilité qui poursuit Shayn : « Il se demande sans cesse s’il a droit au pardon que June veut lui accorder. Il a conscience de ses erreurs, et cherche cette rédemption. Il sait, au plus profond de lui que si elle n’était pas là, il aurait du mal à rester “droit”. »

Pour contemporaine que soit leur histoire — elle se déroule en 2016 —, Laura Swan ne ressent pas le besoin d’introduire trop de références temporelles. « Ça me sort de la lecture et de l’écriture », reconnaît-elle. Les écrans sont présents, mais minorés : « Cette époque, pour les réseaux sociaux, était différente, notamment en ce qui concerne le harcèlement en ligne. »

Car en matière d’écriture, la romancière aime contrôler son récit : « L’écriture : est indispensable depuis très longtemps et occupe une place importante dans ma vie », souligne la jeune femme de 23 ans. « J’apprécie énormément le cinéma : écrire, c’est ma manière de créer un film, finalement avec très peu de matériel et toute seule », s’amuse-t-elle. « C’est très beau d’imaginer que les lecteurs se laissent transporter par une histoire qu’ils lisent. »

Mais écrire, c’est aussi témoigner, d’une certaine manière. Si elle se défend d’avoir vécu les violences que June a endurées, elle raconte cette période passée dans « un lycée très élitiste qui m’a presque dégoûtée, face à l’indifférence des adultes ». Et cette absence de réaction, de lâcheté, se retrouve dans Troublemaker. « Une seule personne peut faire régner la terreur du fait de son statut social. »

Une amie en fit les frais : « Elle s’est confiée. Elle était littéralement en danger. Mais de la part du système éducatif, on a assisté à un manque de considération. » Dans l’établissement qu’elle fréquentait, raconte-t-elle, le harcèlement de certains membres du corps enseignant était monnaie courante : « Dans plein de situations, les adultes s’en fichent. Or, on est alors à un âge où l’on se construit, avec ce besoin d’un certain soutien. »

Le premier volume de Troublemaker posait ainsi cette question : suis-je seul à vivre cela ? « Beaucoup de lecteurs se sont retrouvés dans le personnage de June. Cela montre combien cette problématique est forte. » En attendant les autres projets littéraires qu’elle explorera, Laura Swan est l’invitée de notre podcast à découvrir juste après. Vous pouvez également retrouver les réponses de Laura Swan au Questionnaire de Proust.

Crédits photo : Laura Swan © Albane Delacommune