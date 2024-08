Conseils lectures : une rentrée en arc-en-ciel avec Kobo

L'arrivée de la Kobo Libra Colour ouvre de nouvelles perspectives pour la lecture numérique, avec un écran affichant des couleurs à foison. Découvrons ensemble les deux titres choisis spécialement pour une rentrée colorée.

Connaissez-vous des personnes qui, devant un film, sont incapables de ne pas consulter leur téléphone ? D’ailleurs, en étant très honnête, n’avez-vous jamais eu le mobile qui vous démangeait dans des circonstances où il n’y avait pas lieu de l’empoigner ? Voici une liste d'outils efficaces pour aider votre cerveau à réduire votre charge mentale.

Submergés par les médias et les réseaux sociaux, nos cerveaux sont devenus dépendants à une stimulation constante, une véritable addiction exploitée par certains pour leur profit. Fabien Olicard, expert en nouveaux médias, aborde cette problématique sociétale dans son livre. Il vous invite à évaluer votre niveau d'attention et vous propose des outils simples pour reprendre le contrôle, améliorer votre concentration, réduire la charge mentale, et mieux gérer votre temps. Il n'est jamais trop tard pour changer.

« La toile vibrait de beauté. Elle en avait le souffle coupé et se noyait dans l'oeil bleu ciel piqueté de vert. »

Qui est cette inconnue dans la peinture de Gustav Klimt ?

L'inconnue du portrait explore la vie mystérieuse de la femme représentée sur la toile, dont l'identité reste inconnue. À travers une fresque historique qui s'étend de la Vienne du début du XXe siècle à l'Italie contemporaine, l'autrice tisse une intrigue complexe mêlant secrets de famille, amour, drames et héritage.

Ce roman propose une réflexion sur l'art, l'histoire et les destins entrecroisés.

Vous aimez la lecture numérique ?

La Kobo Libra Colour ouvre l’ère de la lecture en couleurs : votre bibliothèque s’anime désormais avec des illustrations, des images et des couvertures en polychromie.

La liseuse offre une expérience de lecture immersive et polyvalente avec un écran couleur E Ink Kaleido 3 de 7 pouces permettant de profiter des eBooks avec des couvertures vives.

La Kobo Libra Colour est compatible avec le Stylet Kobo 2, permettant de prendre des notes, d’annoter et de dessiner directement sur les eBooks.

Conçue pour une prise en main facile, la Kobo Libra Colour dispose de boutons de changement de page intuitifs et d'un design ergonomique. Elle est également fabriquée à partir de matériaux recyclés, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone.

Le système ComfortLight PRO réduit automatiquement la lumière bleue, de quoi lire de jour comme de nuit, avec la possibilité d’ajuster la taille de la police ou d’activer le Mode Sombre. Vos yeux vous remercieront.

Elle peut être associée au service de lecture illimitée par abonnement Kobo Plus by Fnac, qui donne accès à une grande variété d’ouvrages. Ce catalogue, à destination de toute la famille, propose des lectures pour tous les goûts, que ce soit polar, romance, science-fiction ou même bande dessinée. L’abonnement à 9,99 euros par mois comprend un essai gratuit de 14 jours, sans engagement avec la possibilité de le résilier à tout moment. La souscription peut être réalisée via Fnac.com, ou via les liseuses Kobo by Fnac. La Lecture ebook est possible hors connexion en téléchargeant les titres.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Lire avec Kobo : une bibliothèque qui tient dans la main