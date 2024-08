Conseils lectures : une saison multicolore avec Kobo

Nous disons adieu au gris grâce à la Kobo Clara Colour en découvrant deux titres choisis spécialement par Kobo pour un été aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Mieux manger ne signifie pas dépenser plus. Thierry Marx, le chef étoilé, nous oriente sur la façon de remplir son frigo, penser l'alimentation, se nourrir, faire ses courses... tout.

Mieux manger ne signifie pas dépenser plus : ce qui est bon ne doit pas être forcément plus cher, ce qui n'est pas cher ne doit pas forcément être mauvais et ce qui est cher n'est pas forcément bon. Il guide par des astuces pour mieux consommer, mieux s'organiser, mieux cuisiner.

Il aiguille sur la façon de remplir avec bon sens nos placards, réfrigérateur, congélateur... et notre estomac. Avec ses conseils de conservation et « antigaspi », il met à la disposition de tous 40 recettes d'une simplicité enfantine en utilisant des trésors endormis.

Des recettes simples, bonnes, écolos et rapides.

Meurtres, chaos, passion torride... Tout tueur a besoin d'un ami. Tout jeu doit avoir un vainqueur.

Lorsqu'une rencontre inattendue rapproche Sloane et Rowan, meurtriers et rivaux, une amitié, aussi improbable soit-elle, naît entre ces âmes damnées.

Des petites villes de Virginie-Occidentale au chic Californien, du centre de Boston au Texas rural, les deux chasseurs se lancent dans une compétition macabre, qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays.

Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent alors que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant.

Sloane et Rowan parviendront-ils à s'extirper de leur jeu mortel ? Ou ont-ils enfin trouvé un adversaire à leur taille ?

Vous aimez la lecture numérique ?

La Kobo Clara Colour ouvre l’ère de la lecture en couleurs : la bibliothèque s’anime avec des illustrations, des images et des couvertures désormais en polychromie.

L'écran E Ink Kaleido 3 suivra sans peine les activités de l’été. Insensible aux reflets du soleil, la liseuse tiendra éloigné des réseaux sociaux. Elle bénéficie en outre d’une étanchéité et d’une résistance aux éclaboussures : idéale pour lire au bord d'une piscine.

Le système ComfortLight PRO réduit automatiquement la lumière bleue, de quoi lire de jour comme de nuit, avec la possibilité d’ajuster la taille de la police ou d’activer le Mode Sombre. Vos yeux vous remercieront.

Fabriquée à partir de plastique recyclé et de déchets récupérés des océans, la Kobo Clara Colour est une liseuse éco-responsable, conçue pour durer.

Elle peut être associée au service de lecture illimitée par abonnement Kobo Plus by Fnac, qui donne accès à une grande variété d’ouvrages. Ce catalogue, à destination de toute la famille, propose des lectures pour tous les goûts, que ce soit polar, romance, science-fiction ou même bande dessinée. L’abonnement à 9,99 euros par mois comprend un essai gratuit de 14 jours, sans engagement avec la possibilité de le résilier à tout moment. La souscription peut être réalisée via Fnac.com, ou via les liseuses Kobo by Fnac. La Lecture ebook est possible hors connexion en téléchargeant les titres.

