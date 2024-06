Julian Assange, fondateur de Wikileaks, libéré

Il devra comparaitre mercredi 26 juin devant un juge fédéral des îles Mariannes, territoire américain du Pacifique. Selon l'accord signé, il sera reconnu coupable de « complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale » et se verra infliger une peine de 62 mois d’emprisonnement, qu'il a déjà purgée. Il pourra alors quitter le tribunal libre, pour la première fois depuis 2012.

Julian Assange a notamment été enfermé pendant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où il s'était réfugié en 2012. En 2019, il est arrêté par les autorités du Royaume-Uni puis enfermé dans une prison de haute-sécurité, surnommée le « Guantanamo britannique ». Il y a passé 5 années, sous la menace d’une demande d’extradition de la part des États-Unis, où il encourait 175 années de prison pour « espionnage ».

Il était poursuivi pour avoir, à partir de 2010, révélé avec Wikileaks plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Il était également impliqué dans une enquête pour viol en Suède — qui sera par la suite classée sans suite —, ce qui l’a poussé à se réfugier dans l’ambassade d’Equateur alors qu’il était en liberté surveillée au Royaume-Uni.

14 ans de lutte contre la justice américaine

L'Australien a publié de nombreux ouvrages sur les libertés fondamentales et la surveillance de masse, dont deux sont traduits en français : Menace sur nos libertés : Comment Internet nous espionne. Comment résister (Robert Laffont, 2013, trad. Abel Gerschenfeld et Anatole Muchnik), et Google contre WikiLeaks – L'histoire secrète de ma confrontation avec le président de Google (Ring, 2018, trad. Edition ring). Il est également au coeur du livre de son avocat français Antoine Vey, Julian Assange. La plaidoirie impossible (Plon, 2024), et de celui de son ancien conseiller juridique, Juan Branco, Assange - L'antisouverain (Cerf, 2020).

De nombreuses voix s’étaient fait entendre, de Pamela Anderson à Noam Chomsky, pour exiger l’abandon des poursuites contre le rédacteur en chef de Wikileaks. En février dernier, L’Australie a fait une demande officielle auprès de Joe Biden en ce sens.

À l'annonce de cet ultime épisode d’un feuilleton qui dure depuis plus de 14 ans, Wikileaks a remercié sur X « tous ceux qui nous ont soutenus, qui se sont battus pour nous et qui sont restés totalement engagés dans la lutte pour sa liberté ». « Après plus de cinq ans dans une cellule de deux mètres sur trois, isolé vingt-trois heures par jour, il sera bientôt réuni avec son épouse, Stella, et leurs deux enfants, qui n’ont connu leur père que derrière les barreaux », poursuit l’organisation.

Crédits image : David G. Silvers, Cancillería del Ecuador — Flickr, CC BY-SA 2.0