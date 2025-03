Côte d’Ivoire : des livres à lire avant de partir

Vous avez décidé de partir à la découverte de la Côte d'Ivoire, un pays riche en culture, en histoire et en paysages époustouflants ? Avant de vous lancer dans cette aventure, il est essentiel de bien vous préparer et de réfléchir à la meilleure stratégie à mettre en oeuvre pour réussir votre voyage. Car, partir, c'est toujours une forme de pari sur l'avenir. Lire ou emporter quelques ouvrages pertinents peut grandement enrichir votre expérience et vous aider à mieux comprendre ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Un pays fait de contrastes à l’histoire mouvementée

Tout d’abord un petit point géographique ! La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest situé sur le golfe de Guinée, entouré par le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Avec une superficie de 322 463 km², le pays offre une grande diversité de paysages, allant des forêts tropicales humides aux savanes en passant par les montagnes et les lagunes côtières. Le pays est traversé par deux grands fleuves, le Comoé et le Bandama, qui se jettent dans l'océan Atlantique.

L'histoire de la Côte d'Ivoire est marquée par plusieurs étapes importantes. Avant l'arrivée des Européens, le territoire ivoirien était occupé par différents peuples, tels que les Akans, les Mandés et les Krous. À partir du XVe siècle, les Portugais, les Français, les Anglais et les Néerlandais établissent des comptoirs commerciaux sur la côte, principalement pour le commerce de l'or, de l'ivoire et des esclaves. La France prend progressivement le contrôle du territoire à partir du XIXe siècle, et la Côte d'Ivoire devient une colonie française en 1893. Elle accède à l'indépendance le 7 août 1960, sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, qui dirige le pays jusqu'à sa mort en 1993.

Une culture riche et diversifiée

La culture ivoirienne est riche et variée, avec des influences à la fois africaines et européennes. Les arts traditionnels, tels que la sculpture, la poterie, le tissage et la musique, occupent une place importante dans la vie quotidienne des Ivoiriens. La danse est également un élément central de la culture ivoirienne, avec de nombreux styles différents, tels que le ziglibithy, le coupé-décalé et le gbégbé. C'est aussi un pays dont la population aime beaucoup jouer, en témoigne un site comme paris en ligne Côte d'Ivoire - m.melbet.ci qui connaît un certain succès. La gastronomie ivoirienne est réputée pour ses saveurs épicées et ses plats à base de riz, de manioc, de poisson et de viande. Parmi les plats les plus populaires, on peut citer l'attiéké, le foutou et le kedjenou.

La Côte d'Ivoire est également connue pour sa littérature et son cinéma. Des écrivains ivoiriens de renom, tels qu'Ahmadou Kourouma, Bernard Dadié et Véronique Tadjo, ont contribué à la richesse de la littérature africaine francophone. Le cinéma ivoirien, quant à lui, s'est développé grâce à des réalisateurs comme Henri Duparc, Fadika Kramo-Lanciné et Sidiki Bakaba, qui ont su mettre en lumière les réalités sociales et culturelles du pays.

Quelque Chose de Côte d'Ivoire (176 pages, 2018, Nanika Editions, 14.50 €)

Signé Nathan Sologny, et illustré par Patrice Philétas, cet ouvrage constitue une belle entrée en matière. Après avoir visité de nombreux endroits en tant que touriste, résider plusieurs mois dans un pays étranger apporte un nouveau regard sur les choses. Lors d'un séjour, il est facile de ne prêter attention qu'aux aspects que l'on désire explorer, et de négliger la véritable nature du pays, simplement parce qu'on ne sait pas comment l'appréhender. Toutefois, vivre pendant une longue période dans un pays permet de se confronter à sa réalité et d'être confronté à des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Voyager, c'est aussi se perdre et apprendre à discerner les éléments caractéristiques du quotidien qui définissent l'identité d'un pays.

Tout au long de cet ouvrage, l'auteur nous révèle quelques astuces pour nous permettre de se perdre intelligemment en Côte d'Ivoire. Ce livre a pour ambition d'être un guide culturel et pratique pour les débutants, un recueil des impressions personnelles de l'auteur sur le pays, une introduction généreuse à l'immersion culturelle ivoirienne. Il est destiné à ceux qui aspirent à comprendre, même partiellement, l'essence de la Côte d'Ivoire.

Après avoir lu ces pages, qui sait, vous aurez peut-être le courage de bien lacer vos chaussures, d'attacher fermement votre sac à dos et de laisser votre guide touristique à l'hôtel. Car maintenant, vous possédez les clés pour saisir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité et sa complexité.

Nouvelles de Côte-d'Ivoire (2014, Magellan Et Cie, 12 €)

Voici une belle piste pour découvrir la Côte d’Ivoire à travers l’écriture. Ce recueil de nouvelles est signé par Véronique Tadjo. Mais, si l’autrice est née à Paris, c’est d’un père ivoirien et d’une mère française. C’est ce qui lui a permis de pleinement bénéficier de la richesse de tout métissage, notamment en grandissant en Côte d’Ivoire. Elle a d’ailleurs fait la majeure partie de ses études à Abidjan, avant de faire une thèse sur le processus d’acculturation des Noirs à travers l’esclavage.

Avec ces courtes histoires, vous entrez pleinement dans la richesse d’un pays unique, marqué par une tradition importante et une culture très diversifiée. Si vous souhaitez poursuivre l’aventure, vous pourrez vous tourner vers les autres ouvrages de Véronique Tadjo, comme Voyages jusqu’au bout du Rwanda, ou encore Reine Pokou : concerto pour un sacrifice, qui a été distingué par le Grand Prix d'Afrique Noire.

Côte d'Ivoire : Le pays déchiré de mon grand-père (L’Harmattan, 2012, 84 pages, 11.50 €)

Ce court récit est signé Sylvie Bocquet N’guessan. Il nous entraîne dans les pas de Marguerite, quatorze ans, qui vit dans le nord de la France. Elle prendra conscience de la complexité des informations relayées par les médias, ainsi que de la véritable situation de la guerre en Côte d'Ivoire que son aïeul, papy Yao, traverse et leur transmet au quotidien. Ce petit livre constitue, à sa manière, un fragment de l'histoire ivoirienne, expérimenté à distance par une famille aux racines franco-ivoiriennes.

C’est sous la forme d’un journal intime que l’on découvre le suivi d’événements politiques majeurs qui ont marqué durablement le devenir de la Côte d’Ivoire, mais aussi les relations entre la France et ce pays d’Afrique de l’Ouest. Si vous souhaitez partir, renseignez-vous au préalable grâce au site du Ministère des Affaires étrangères.

Cuisine de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'ouest (100 pages, Editions Profoto, 2012, 16 €)

Allons sur un terrain plus léger mais tout aussi dépaysant : celui des traditions culinaires. Ce petit ouvrage rassemble quarante-cinq recettes qui font partie des grandes traditions de la Côte d’Ivoire, mais également d’autres, plus modernes et moins attendues, que l’on retrouve dans la restauration actuelle. Voilà qui montre toute la vivacité d’un savoir-faire culinaire qui cherche constamment à se réinventer.

Ce livre richement illustré est déjà en soi un appel à goûter cette cuisine originale et inventive. On se retrouve plongé dans des saveurs auxquelles on n’est pas forcément habitué quand on vit en France. C’est donc un véritable voyage culinaire que nous propose cet ouvrage. Les recettes sont abondamment expliquées et réalisables aisément, même pour des cuisiniers débutants.

Par Victor De Sepausy

