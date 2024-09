L'Amie prodigieuse : pour la première fois en bande dessinée

Un lien indissoluble qui commence avec deux petites filles se tenant la main, dans un quartier misérable de la banlieue de Naples dans les années 1950, et qui suit pas à pas leur croissance individuelle, la manière dont elles s'influencent mutuellement, leurs sentiments, les conditions de distance et de proximité. qui nourrissent leur relation au fil des décennies.

Une adaptation passionnante qui, exploitant le potentiel expressif du langage de la bande dessinée, relit et éclaire sous de nouveaux angles l'œuvre la plus emblématique et la plus appréciée d'Elena Ferrante. Grâce au regard et à la sensibilité artistique de Mara Cerri, l'une des meilleures illustratrices contemporaines, et à la sagesse narrative de Chiara Lagani, dramaturge et fondatrice de la compagnie de théâtre Fanny & Alexander.

Séries de romans, séries télévisées et désormais roman graphique. L'histoire de Lila et Lenù, petites filles, adolescentes puis femmes, revit et acquiert de nouvelles saveurs et nuances dans la version bande dessinée créée par Chiara Lagani et Mara Cerri. C'est l'histoire intense et émouvante d'une complicité qui commence avec la peur de deux petits amis, qui se donnent la main pour trouver le courage d'affronter Don Achille, l'ogre de leur enfance.

En arrière-plan, la Naples des années 1950, une ville-monde déchirée par les contradictions du passé, du présent et d'un avenir dont les frontières peinent encore à se dessiner clairement. Avec cette bande dessinée commence un voyage fascinant dans l’œuvre la plus emblématique d’Elena Ferrante. Une transposition fidèle mais artistiquement autonome, comme cela s'est déjà produit avec la série télévisée créée par Fandango.

Les deux auteurs avaient déjà évoqué l'univers narratif de l'écrivain : Mara Cerri a illustré le récit La plage la nuit, tandis que Chiara Lagani a signé la transposition théâtrale de la tétralogie Mon brillant ami avec Histoire d'une amitié. Cette réalisation sous forme de roman graphique donne une nouvelle voix supplémentaire à l'œuvre, dans le style qui a toujours caractérisé Coconino Press, l'éditeur italien, en bénéficiant également de la direction artistique de Davide Reviati, l'un des auteurs les plus importants de la bande dessinée contemporaine.

