Nouvelle destination pour les vacances : une venise imaginaire

L'autrice nous propose une aventure sous forme d'une course-poursuite effrénée à propos d'une cité oubliée engloutie par les eaux. Si on aime les récits de magie, d'aventure et de rébellion, foncez ! C'est le genre de lecture qui me laisse nostalgique dès la dernière page tournée parce qu'on doit dire au revoir à un univers et des personnages incroyables ! - Sorenza Vigner - Librairie Les jolis mots (Vivonne – 86)

La Cité oubliée suit les aventures de Lauro, Clemente et Fiore dans une quête pour retrouver une ville légendaire immergée sous les eaux de Venezia. Le récit débute avec Lauro, préoccupé par l’anneau du doge et traqué par des poursuivants, se cachant dans une auberge avec un passage secret.

Les trois protagonistes naviguent entre intrigues politiques, magies anciennes et dangers omniprésents, cherchant à percer les mystères de la Cité Antique. Clemente, marqué par une contrainte magique, découvre progressivement ses propres pouvoirs et leur lien avec la cité perdue. Ensemble, ils affrontent divers périls et découvrent des vérités sur eux-mêmes et leur héritage familial.

La quête d’identité de Clemente est explorée à travers ses interactions avec les autres personnages et ses propres réflexions internes. La magie est présentée comme une force ambiguë, capable de protection mais aussi de destruction, reflétant ainsi les dangers du pouvoir non maîtrisé. Les dynamiques familiales ajoutent une profondeur émotionnelle, montrant comment les liens de sang peuvent à la fois soutenir et contraindre.

La Cité oubliée est un roman captivant qui explore des thèmes universels à travers une intrigue bien construite et des personnages profondément humains. Son style littéraire riche et évocateur en fait une œuvre remarquable dans le genre fantastique.