Les promesses du RN ? Le Retour en Narrière !

La tribune d’Alain Serres, directeur des éditions Rue du Monde, interrogeait ce matin : « Notre printemps sera-t-il un printemps qui a raison ? », se remémorant le vers d’Eluard. Mais pour l’heure, ce sont les rues de France qui sont (pré) occupées à manifester leurs inquiétudes. La mobilisation de ce 15 juin contre l’extrême-droite résonne un peu partout, avec un mot d’ordre entendu dans la Capitale : « Paris antifa, Paris antifa ! » Sans oublier quelques slogans anti-police, bien primaires.

Gloubi-boulga politique

Bien entendu, on déplore au fil du cortège parisien la récupération — amplement portée par La France Insoumise — du soutien à la Palestine. Sujet trop délicat et cause de division pour être ici brandi comme un argument audible dans cette mobilisation. Entendre dans les rues : « Non au modèle fasciste israélien en France » va à l’encontre de toute la fédération souhaitée en ce jour.

Soit. La prolifération de drapeaux palestiniens, certainement inévitable, a quelque chose d'indécent… Le modèle Hamas serait-il souhaitable ? Relire l’ouvrage de Michel Goya, L’embrasement. Comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas (réédité par Robert Laffon/Perrin en mars dernier) aurait certainement du sens…

Surtout que l'industrie du livre, prompte à publier sur les questions liées à l'extrême-droite, au fascisme – tant des essais que des fictions, est restée assez discrète. Attentiste, même, bien que des textes s'écrivent au moment où nous publions et qu'au cours des prochains jours, il devrait s'en diffuser un certain nombre dans les médias.

Libraires indépendants mobilisés

Jusqu'à un post, trouvé sur les réseaux et partant de commerces indépendants, ouvertement révoltés et décidés à gagner les rangs des manifestants de ce 15 juin.

« Les librairies indépendantes et antifascistes s’engagent contre la guerre menée aux pauvres, contre l’extrême droite et son projet raciste, colonial, classiste, validiste, sexiste, anti-LGBTQIA+, antisémite et écocide et pour des meilleures conditions de vie pour tou.te.s. Des manifestations sont prévues partout en France auxquelles nous nous joindrons. »

« Dès aujourd’hui et jusqu’aux échéances électorales de la fin du mois de juin, nous nous engageons à mettre nos moyens à disposition de toutes les énergies collectives selon nos capacités : prêt de locaux, ateliers banderoles et pancartes (nous avons des cartons vides), réunions, tractages, affichage…. »

La solidarité est alors de mise, pour que chacun puisse s'exprimer et prendre part à l'événement. N’hésitez pas à nous solliciter selon vos besoins. Les librairies qui le peuvent fermeront en outre leurs portes samedi après-midi, pour permettre à toutes les équipes d’aller manifester. »

Depuis des jours, l'auteur Joann Sfar ne décolère pas, mais l'un de ses derniers dessins donne le ton, considérablement : une approche pédagogique toujours nécessaire.

32 %, ça commence à barder, là

« Défendre et promouvoir la civilisation européenne, en s’opposant à la déconstruction de notre histoire, de nos cultures [...] », voici tout ce que l’on peut lire dans le projet du Rassemblement national, présenté dans le cadre des Européennes, pour ce qui est de la culture.

« On voit que la culture est vraiment dans le viseur de ces pouvoirs d’extrême droite, et c’est ça qui nous pend au nez en France », assure Claire Serre-Combe, secrétaire générale de Synptac-CGT, auprès de Libération. Et la CGT Spectacle d’ajouter dans un tract : « L’extrême droite et ses idées sont l’ennemi de la culture. »

« La formule “Front populaire”, lancée par François Ruffin, est adaptée au moment. Elle est hyperclaire, on sait pourquoi elle a existé, quelles étaient les menaces à l’époque. Je ne dis pas ça pour dédouaner Emmanuel Macron, mais je ne trouve pas totalement absurde d’articuler la politique nationale aux élections européennes », assurait l’écrivain Aurélien Bellanger, chez nos confrères.

Mais dans l’esprit de beaucoup, LFI pose bien plus de questions qu’il n’apporte de réponses au sein de cette coalition. Seule cette phrase, captée dans la foule, a quelque chose de rassurant : « Les promesses du RN ? Le Retour en Narrière ! » Selon la préfecture, quelque 75.000 personnes marchent actuellement à Paris.

