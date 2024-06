Un livre vieux de 1700 ans vendu 3,5 millions €

Rédigé au IIIe siècle à Alexandrie, le Codex Crosby-Schøyen permet de lire, à condition de déchiffrer le copte, le plus ancien texte complet des livres de Jonas et Pierre. Ces pages de papyrus forment ce qui est considéré comme l'un des plus anciens livres encore en circulation, relié en Égypte il y a des siècles et désormais présenté entre plusieurs plaques de plexiglass.

Il compte aujourd'hui 51 pages, complètes ou partielles, sur les 68 que proposait l'ouvrage complet. Chacune d'entre elles présente un texte rédigé avec une écriture large, sur deux colonnes, par un même scribe.

Mystérieux manuscrit

Sa découverte remonte à la moitié du XXe siècle, en Égypte : le Codex Crosby-Schøyen fait alors partie des trouvailles désignées sous le surnom « Papyri Bodmer », du nom du bibliophile suisse Martin Bodmer (1899-1971), qui fit l'acquisition d'une majorité de ces pièces historiques.

Le lieu d'origine du Codex Crosby-Schøyen reste sujet à discussion, puisque l'acquisition de ce manuscrit par Bodmer, en Égypte, n'avait pas fait l'objet d'un relevé en bonne et due forme. Selon Odile Bongard, secrétaire de Bodmer qui a réalisé de nombreuses acquisitions en son nom, le vendeur de la pièce, Phocion Tano, aurait situé sa découverte dans une tombe souterraine, près d'Assiout, sur la rive occidentale du Nil.

Le document a changé de mains à plusieurs reprises, revenant notamment à l'université du Mississippi grâce à la générosité de Margaret Reed Crosby, avant qu'une acquisition de fragments épars par Martin Schøyen ne permette de restaurer la pièce. Aujourd'hui, elle est désignée comme le « Codex Crosby-Schøyen » afin de saluer l'action de ces deux donateurs...

La pièce a été adjugée pour 3,06 millions £, soit légèrement plus que son estimation haute.

Une collection estimée

L'ensemble de la vente menée par Christie's portait sur la dispersion d'une partie de la collection Schøyen, avec d'autres pièces particulièrement remarquées.

La vente se termine sur un résultat total de 7,5 millions £, soit 8,8 millions €. Au sein des 60 lots proposés, le Codex Crosby-Schøyen trône en majesté, devant le Codex Sinaiticus Rescriptus, qui date du VIe siècle et était estimé entre 1 et 1,5 million £ (1,16 et 1,7 million €), finalement emporté pour 1,2 million £.

La Bible hébraïque de Holkham, pour sa part évaluée entre 1,5 et 2,5 millions £ (entre 1,7 et 2,9 millions €), n'a pas trouvé preneur. Rédigée au XIIIe siècle en Espagne, elle a été la propriété de Thomas Coke au XVIIIe siècle, avant de passer 200 ans dans une des plus grandes demeures seigneuriales anglaises, Holkham Hall.

Photographie : le Codex Crosby-Schøyen (crédits Christie's)