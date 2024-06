Léon le bourdon et Mireille l'abeille fêtent leur 30 ans

« Quand j'étais enfant, je pouvais rester des heures à suivre des yeux le manège des petites bêtes, à observer leurs façons de communiquer entre elles ou d'aller d'un point à un autre. Pour moi, dessiner, c'est retrouver ce jardin merveilleux, ces vies minuscules, un monde d'une autre dimension comme les enfants s'en inventent », raconte Antoon Krings.

Au cours de ces trente dernières années, le Français aux origines belges a créé un univers unique à travers 73 albums, où il anime un jardin au bestiaire peu commun. Originaire de Fourmies - ça ne s'invente pas -, où une médiathèque porte aujourd'hui son nom, cet urbain de cœur a su cultiver avec soin son espace vert imaginaire. C'est au milieu des années 1990, grâce à l'éditrice Colline Faure-Poirée, qu'il commence à publier chez Gallimard Jeunesse Giboulées. Mireille l'abeille fut la première de ses drôles de petites bêtes.

Antoon Krings a étudié à l'École Penninghen à Paris, école d'art réputée, qu'il quitte cependant en raison de ses notes en gestion. Après un séjour à Londres, il travaille pendant cinq ans pour le styliste Emanuel Ungaro en tant que créateur de motifs textiles. Il choisit finalement de suivre sa propre voie.

Pour composer le décor de ses fables, il s'inspire des contes de figures telles que les frères Grimm, Andersen, Marcel Aymé, ainsi que de grands peintres comme Monet ou Dürer, et d'illustrateurs favoris tels que Grandville ou Maurice Sendak. Si sa vie avait pris un autre chemin, il aurait pu être botaniste ou entomologiste, partage-t-il, à l'instar de Beatrix Potter...

Il se consacre à l'étude rigoureuse des animaux pour chacun de ses albums, s'aidant des ouvrages de Buffon, Maeterlinck ou Genevoix qui enrichissent sa bibliothèque.

« Au début, mes dessins étaient plus impressionnistes, plus colorés, j'ai évolué vers quelque chose de plus réaliste, sans jamais être photographique, mais avec plus de nuances. Et je dois reconnaître que je me verrais bien faire ça toute ma vie », confie-t-il.

En 2017, Antoon Krings est fait chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres. Son univers s'étend au-delà des livres, avec une adaptation au cinéma dans un film d'animation coréalisé avec Arnaud Bouron, une série télévisée diffusée sur France Télévision, et une grande exposition lui est consacrée au musée des Arts décoratifs, célébrant ainsi la richesse et la diversité de son œuvre.

Ses deux dernières petites bêtes en date sont Élia le tamia et la petite dernière, Lily Pissenlit. Le 15 août prochain paraîtra aussi un beau livre pour les petits, et les petits devenus grands.

Deux expositions se tiennent par ailleurs en ce moment, à l'occasion des 30 ans des Drôles de Petites Bêtes d'Antoon Krings : depuis le 24 mai et jusqu'au 13 juillet prochain à la Galerie Gallimard, où 75 peintures, 32 dessins préparatoires et plusieurs objets ayant nourri l’imaginaire de l’artiste sont présentés ; et depuis le 1er juin, jusqu'au 31 janvier 2025, au domaine national de Saint-Cloud, où 20 panneaux sont soumises aux curieux, dans le petit parc.

Elles reviennent sur l'œuvre du dessinateur, donnent à lire ou à relire une histoire des Drôles de Petites Bêtes et invitent les enfants à jouer avec les héros de la collection.

Crédits photo : © Antoine Doyen / Mirage collectif / Gallimard Jeunesse