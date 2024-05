De vampires à rois d'Instagram, des chats aux mille visages

« Le plus long voyage que j'ai fait était dans les yeux d'un chat », racontait le regretté Christian Bobin, quand Jean-Pierre Dionnet n’est certain que d’une chose avec ces félins : « Ils sont amoraux »...

Plusieurs figures de l'imaginaire contemporain français, à l'occasion d'une table ronde des Imaginales 2024, ont été réunies pour évoquer un sujet aussi riche qu'il y a d'hommes pour l'appréhender, les chats : Lloyd Chéry, rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant, journaliste et auteur de BD, dont les petites bêtes à poil ont toujours fait partie de la vie et ont nourri son imagination et sa créativité.

Claude Ecken, écrivain de science-fiction et de fantastique venu d’Alsace, et camarade en leur temps des Moebius et autre Jean-Claude Gal ; Alain Puysségur, écrivain, créateur de jeu et le Witcher français, qui a grandi avec des chats, et y voit un animal totem, pour leur majesté. Il en a même fait le héros de sa série jeunesse, Le Manoir de Castlecatz, qui raconte les aventures de Kovhan et Bruyne, deux minous apprentis magiciens.

Et la dessinatrice Daria Schmitt, qui a proposé une fascinante histoire graphique dans l’œil et la larme d’un chat pour le dernier hors-série de Métal Hurlant, et vit avec trois d’entre eux. Elle constate qu’ils « nous choisissent souvent, probablement parce que nous bougeons peu (Ndr. les dessinateurs) ». Mais pourquoi éveillent-ils tant notre imaginaire, questionne la modératrice de la table ronde, la traductrice et autrice Stéphanie Chaptal ? D'abord, il y a une esthétique : « Un chat est magnifique à regarder. Chaque posture, chaque moment, chaque détail est captivant. On ne se lasse jamais de les observer, de près ou de loin », souligne l'autrice du Bestiaire du crépuscule.

Planche de l'histoire de Daria Schmitt pour le numéro spécial chat de Métal Hurlant. © ActuaLitté.

Leur présence silencieuse et feutrée crée une atmosphère propice à la réflexion et à la créativité. Une tranquillité unique : « Quand un chat entre dans une pièce, il fait très peu de bruit. Il crée une bulle qu'on a envie de peupler de nos pensées et de nos histoires », ajoute-t-elle. Ils instaurent un espace introspectif.

1001 chats

« Ce qui réveille l'imaginaire, c'est la capacité à se projeter dans le chat », selon Alain Puysségur : « On observe les chats, et sans les humaniser totalement, on leur prête des caractères vivants. Ils sont têtus, affamés, curieux. En se projetant, on découvre une part de nous-mêmes en eux. »

Pour Lloyd Chéry, les chats ont toujours occupé une place spéciale dans les mythologies des hommes, notamment dans l'Égypte antique, mais aussi dans la littérature de genre, notamment dans le fantastique et l'horreur : « Il est devenu une figure de la pop culture, une icône qui traverse les âges et les frontières », souligne-t-il.

Historiquement, les chats ont été présents dans presque toutes les cultures anciennes, même en Amérique où d'autres félins comme les jaguars et les pumas les représentaient d'une certaine manière : « Il y a des dieux-chats dans la mythologie égyptienne oui, mais aussi japonaise, chinoise, indienne, et même nordique », rappelle Stéphanie Chaptal. Ils dominent à présent la culture web, des mèmes aux vidéos virales, ces nouvelles mythologies.

Les chats, avec leur posture hiératique et leur grâce naturelle, sont des rêveurs et des joueurs, comme un reflet de la créativité artistique : « On voit les chats jouer, se raconter des histoires, courir après des proies imaginaires. Ils se battent dans leurs propres films de Star Wars », note Claude Ecken.

La relation entre les humains et les chats est aussi marquée par la personnalité de ces derniers : certains sont très bavards, miaulant pour tout et rien, tandis que d'autres semblent comprendre nos émotions et nos actions sans jamais dire un mot. « J'avais un chat qui n'aimait pas nos éclats de rire. Il pensait qu'on se moquait de lui et venait protester », se souvient l'auteur du Monde, tous droits réservés.

© ActuaLitté.

Les écrivains et leurs chats

Les chats sont souvent des compagnons de créateurs, à travailler chez eux, qu'ils soient dessinateurs ou écrivains. Une cohabitation intime qui trouve naturellement sa place dans leurs œuvres, comme chez Stephen King, qui a souvent intégré les petits félins dans ses récits, les présentant tantôt comme des figures mystérieuses et effrayantes, tantôt comme des sauveurs improbables. Les chats noirs, souvent entourés de superstitions, ont largement nourri les récits de science-fiction.

Dans le contexte de l'imaginaire plus généralement, c'est souvent le chat curieux et aventureux qui est mis en scène. Un exemple marquant est le personnage de Tigrishka dans Le Vagabond de Fritz Leiber, une femme-chat de l'espace poursuivie par des forces interstellaires. Rebelle et libre, elle finit par capturer un homme par l'entremise de son chat, utilisant sa télépathie pour comprendre leur langage. Les rôles se renversaient, montrant l’homme comme l’animal domestique du chat, une idée innovante pour l'époque.

Dans la littérature de science-fiction, l’élégance et la féminité des chats sont souvent mises en avant. Une autre exemple avec Les Seigneurs de l'Instrumentalité de Cordwainer Smith, où les animaux, dont des chats, ont évolué pour acquérir des traits humains et se battent pour leurs droits. Un chat y mène la révolution contre leurs oppresseurs pour ne plus être des esclaves.

© ActuaLitté.

La fascination pour les chats est toujours aussi vive. Le succès public du numéro spécial chat de Métal Hurlant en témoigne, avec tout l’imaginaire collectif autour de ces petits félins. Il rassemble des contributions d’auteurs comme Geluck, Joann Sfar, l'équipe de Blacksad, ou Claude Ecken.

Les chats, autrefois considérés comme des chasseurs de rongeurs, sont maintenant des compagnons précieux. Des siècles en arrière, les chats, en Europe, ils étaient vus comme des compagnons de sorcières, et au Japon, certains croyaient que les vieux chats pouvaient se transformer en vampires… Dans la culture moderne, ils ont perdu une part de leur mystère, pour devenir un symbole de la pop culture.

Finalement, quel voyage ont réalisé chacun des intervenants dans les yeux d'un chat ? Celui que l'on fait dans un miroir qui reflète nos émotions et de nos pensées, ou celui avec une boussole vers des mondes invisibles, lorsque ces félins fixent un point que nous ne voyons pas.

De Du Bellay, en passant par Baudelaire, Ernest Hemingway, Maupassant, initiateur d'une ligue de défense des félins, ou encore Cocteau, fondateur du club des amis des chats… Tout le monde est candidat à la fascination pour ces beaux animaux qui « prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ».

Quand ils ne se battent pas comme des ahuris pour des raisons de pure relation dominant-dominé…

Lee Render (CC BY-SA 2.0)

Crédits photo : Keiichi Yasu (CC BY-SA 2.0)

