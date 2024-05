Il faut imaginer Camus réécrivant son propre roman L'Étranger”

Dans le contexte d'une guerre prolongée, Albert Camus, cherchant à résoudre ses difficultés financières, capitalise sur la reconnaissance croissante de son premier roman, L'Étranger, publié en France. En 1944, il compose cette œuvre bibliophilique, selon le témoignage de Francine Camus. Le manuscrit, riche en corrections et variantes inédites, est agrémenté de croquis marginaux.

Ce document exceptionnel dévoile, de manière intentionnelle et homogène, le processus d'un long travail commencé en 1937.

Manuscrit secret devenu mythique

Il n'est apparu en ventes publiques qu'à deux reprises, en 1958 et 1991. Les correspondances mentionnent plusieurs manuscrits et dactylographies de L'Étranger, mais seuls deux manuscrits autographes sont connus : le manuscrit "Millot", du nom de son propriétaire dans les années 1960, et le manuscrit "Camus".

Ce dernier, antérieur à l'édition, porte la date de "février 1941" en remplacement de "mai 1940" et compile plusieurs versions. Il appartient à la collection privée de Catherine Camus et est conservé dans le Fonds Camus, à la Bibliothèque Méjanes de la Cité du Livre d’Aix-en-Provence.

Le mystère persiste autour de ce manuscrit, basé sur le témoignage unique de Francine Camus (1914-1979), épouse d'Albert Camus. En avril 1970, elle confia à André Abbou, le spécialiste ayant consulté le manuscrit en 1968-1969, que ce texte avait été rédigé en 1944, après la publication de L’Étranger.

Camus l'aurait écrit sous la dictée de Josette Clotis, compagne d’André Malraux, pour des raisons financières. À cette époque, Camus, résistant en danger, manquait de ressources. L'admiration des bibliophiles et la valeur marchande de son manuscrit offraient une solution à ses besoins.

Josette Clotis, romancière et compagne de Malraux, assistait Camus dans cette entreprise. Malgré des liens amicaux et non intimes, leur collaboration permit à Camus de produire ce texte. Josette, née en 1910, avait deux fils avec Malraux, Pierre-Gauthier et Thierry-Vincent, avant de mourir tragiquement en 1944 dans un accident de train.

André Abbou décrit dans "La Pléiade" un manuscrit dense, couvert de ratures, de corrections et d’annotations telles que "Attention à la 2e partie". Entièrement manuscrit, il comporte des illustrations marginales et des notes humoristiques.

Chaque chapitre présente un état différent de surcharge et de clarté. Les dernières pages sont exemptes de ratures, et les variations textuelles sont nombreuses, bien que le sens général ne soit pas modifié.

Authenticité ou mystification ?

Le manuscrit est orné de croquis originaux et de diverses marques. Des taches et brûlures semblent intentionnelles, donnant au texte une apparence plus authentique. Camus aurait-il fabriqué ces défauts pour accentuer cette impression ?

Ce manuscrit, enveloppé de mystère, n’a été mentionné qu’une fois par Francine Camus et a circulé de manière obscure. Confié à un libraire ancien ? Passé par Malraux et René-Louis Doyon ? Il n'est apparu en vente publique qu'en 1958 et 1991, à trente-trois ans d'écart, avec une description inchangée et sans date de composition précise.

Le texte de ce manuscrit reste un témoin unique de l'histoire littéraire et de la vie tumultueuse de Camus durant la Seconde Guerre mondiale. Le volume sera présenté au public du 1er juin au 4 juin. La vente se déroulera à 15h30, chez Tajan.

Crédits photo : Alexia Taiclet, avec le volume de L'Étranger dans les mains, et Ségolène Beauchamp ActuaLitté, CC BY SA 2.0